В Праге прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии 15.11.2018, 22:57

Протестующие обвиняют главу правительства Чехии во лжи и коррупции при получении денег от ЕС.

В Праге прошел митинг с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

Как сообщает корреспондент “Радио Свобода”, в акции участвовали несколько тысяч человек. Они обвиняют главу правительства во лжи и коррупции при получении денег от Евросоюза.

Митинг прошел на фоне сообщений СМИ о том, что Бабиш прятал от допросов по делу о коррупции своего сына – Андрея Бабиша-младшего. Он якобы был насильно вывезен в аннексированный Крым. Москва называет эту информацию "провокацией". "Очень похоже на какой-то информационный вброс, провокацию, которая была сочинена в каких-то внутриполитических целях", – заявила в четверг представитель МИД России Мария Захарова.

Сам Бабиш ранее заявил, что его сын не был похищен и находился в Крыму на законных основаниях. Премьер добавил, что у Андрея Бабиша-младшего имеются психиатрические проблемы. По мнению политика, публикация интервью с его сыном является провокацией с целью дискредитировать самого премьер-министра и добиться отставки правительства.

Сыну чешского премьера 36 лет. Ему принадлежит доля в крупном комплексе для отдыха "Гнездо аиста", построенном с привлечением дотаций из Евросоюза. Сына премьера подозревают в мошенничестве при получении финансирования из фондов Евросоюза. Однако он не участвует в следственных действиях из-за психиатрических проблем. Пока остается неясным, является ли его диагноз попыткой защититься от следствия либо реальностью.