МВФ прогнозирует значительный рост госдолга Беларуси 15.11.2018, 23:04

В настоящее время МВФ оценивает госдолг Беларуси в 52% ВВП.

Эксперты Международного валютного фонда полагают, что государственный долг Беларуси в ближайшие годы будет расти.

“Ожидается, что государственный долг, включая гарантии, значительно возрастает и стабилизируется на уровне немногим менее 60% ВВП в среднесрочной перспективе”, — сообщается в заявлении по завершении миссии сотрудников МВФ 2018 года в Беларуси, передает euroradio.fm.

В настоящее время МВФ оценивает госдолг Беларуси в 52% ВВП. Согласно методике фонда, сумма госдолга включает в себя также государственные гарантии.

“Госдолг будет расти, потому что его значительная часть — это долг в иностранной валюте, который восприимчив к уровню обменного курса, — пояснил позицию экспертов МВФ глава миссии Жак Миньян. — Чтобы остановить рост госдолга и довести его в среднесрочной перспективе до 50% ВВП, необходима корректировка [республиканского] бюджета в размере 2% ВВП в течение двух-трёх лет”.

В МВФ считают, что приоритет должен отдаваться тому, чтобы сокращать трансферты из бюджета, предоставляемые слабым государственным предприятиям. По мнению Жака Миньяна, это позволило бы повысить дисциплину, усилить и укрепить так называемые бюджетные ограничения.