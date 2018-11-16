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Беларусь голосовала против резолюции по ущемлению прав человека в Крыму

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  • 16.11.2018, 8:59
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фото: Reuters

Резолюция признает Крым украинским и осуждает политику оккупантов.

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию о нарушениях прав человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в нынешнем году 67 стран проголосовали за резолюцию, а 82 воздержались. Против резолюции проголосовали 26 делегаций, включая Россию, Китай, Индию, Сербию, Сирию, ЮАР и Беларусь.

В тексте резолюции, составленным Украиной, говорится, что в Крыму наблюдается усиление давления на религиозные меньшинства. На крымских татар давят с помощью полицейских облав, а также угроз и преследований. Кроме того, российские оккупационные власти уличили в допущении пыток, насилия, незаконных арестах, преследовании журналистов и других нарушений прав жителей Крыма.

Резолюция также призывает все международные организации при упоминании Крыма в своих официальных документах, сообщениях и публикациях использовать формулировку «АР Крым и город Севастополь, Украина, временно оккупированные РФ» и рекомендует то же самое всем государствам и другим международным организациям.

Последние три года третий комитет Генассамблеи ООН принимает резолюцию о нарушениях прав человека в Крыму. Беларусь всегда голосует против.

В МИД отмечали, что «это наша принципиальная позиция», а Беларусь на собственном опыте знает, что такое «попытки искусственной политизации, раздувания проблем, которых в реальности нет в обществе и государстве».


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