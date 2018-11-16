Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС

Лукашенко подтвердил самые пессимистичные прогнозы по БелАЭС13
- 16.11.2018, 14:57
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Но по-прежнему отказывается признать свою ошибку.
В пятницу Лукашенко произнес слова, которые подтвердили пессимистичные прогнозы по поводу атомной станции в Островце, пишет «Салідарнасць».
Но прежде напомним, что Лукашенко говорил о «целесообразности строительства первой белорусской АЭС». В 2011 году он заявил: «Мы уйдем от импорта электроэнергии и будем значительную часть ее поставлять на внешние рынки».
В 2012-м правитель отметил: «Построив АЭС, мы откажемся от 5 миллиардов кубометров газа».
Прошли годы, первый энергоблок атомной станции в Остравце планируют ввести в эксплуатацию уже в конце 2019-го. И что же говорит Лукашенко на совещании за год до начала работы АЭС?
«В 2018 году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии».
То есть это оказалось возможным и без атомной станции. Но не эти слова правителя были самими страшными (цитируется по его пресс-службе).
«Правительством должен быть разработан четкий и реалистичный план расширения направлений использования электроэнергии в промышленности, аграрной сфере, транспорте, IT-секторе, ЖКХ, быту и других областях… Мощностей для наращивания электропотребления сегодня у нас хватает, а скоро будет больше».
Из этого заявления напрашивается два вывода. Во-первых, власти, похоже, уже сами не верят, что энергию с БелАЭС удастся импортировать в другие страны – Лукашенко об этом и не заикается.
Во-вторых, за год до запуска атомной станции они, вероятно, не представляют, куда будут девать излишки электроэнергии.
Своими словами Лукашенко подтверждает самые пессимистичные прогнозы: заявления о целесообразности строительства АЭС были политическими и не подкреплялись расчетами специалистов. Неспроста глава государства теперь заговорил о реалистичном плане по использованию электроэнергии.
Не только он, но и другие чиновники бросали в народ популистские заявления. Еще в мае этого года Владимир Семашко повторял: «Когда мы введем АЭС, мы будем покупать примерно на 5,5 млрд кубометров газа меньше».
В сентябре замминистра энергетики Ольга Прудникова фактически опровергла эти слова: «Несмотря на ввод АЭС, мы не прогнозируем существенного изменения объемов потребления природного газа», «В сфере производства теплоэнергии доля газа существенно не изменится».
БелАЭС, похоже, станет еще одним памятником эпохи Лукашенко – эпохи, когда из-за непродуманных действий миллиарды долларов выбрасывались на ветер.