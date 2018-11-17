Капсула времени из Чехословакии: «Большевики свирепствуют, как тиф» 2 17.11.2018, 15:17

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Готвальд и Сталин – два вождя двух "братских народов" (архивное фото конца 1940-х годов)

В музей Праги попало уникальное послание из прошлого.

В Национальном музее земледелия в Праге появился экспонат из 50-х годов прошлого века – времени коллективизации сельского хозяйства по примеру Советского союза, сообщает Радио Свобода.

Неизвестный столяр, живший в городке Птени в Оломоуцком крае, смастерил дверь, внутри которой, на листе фанеры, оставил такую карандашную запись:

"Чехословакия подчинена России, большевистское зверьё свирепствует, как тиф, коммунисты силой отбирают нашу собственность. Жителям приходится прятаться, чтобы не попасть под руку непрошенным гостям, которые уничтожают хозяйство, загоняют нас в колхоз, чтобы мы все вместе трудились, как подневольные роботы. Жить стало страшно".

Запись датирована 17 апреля 1957 года.

Однажды, уже в наше время, новые хозяева, приводившие в порядок старый дом, решили распилить дверь на дрова. Тогда и обнаружилась старая надпись.

Кусок фанеры с ценным посланием был направлен как экспонат в Национальный музей земледелия в Прагу. Заместитель директора музея Антонин Шимчик считает это послание из прошлого одним из веских доказательств бедственного положения крестьян в Чехословакии в первое десятилетие правления коммунистического режима.