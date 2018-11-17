Быков: Соединенные Штаты России вполне реальны 2 17.11.2018, 15:46

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Дмитрий Быков

Централизация превратила РФ в «тюрьму народов».

Россия может стать настоящей федерацией, если в стране будет развиваться самоуправление. Такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" выразил российский поэт Дмитрий Быков.

"Если в России будет развить какое-никакое самоуправление, если в России разговоры о федерализации не будут считаться призывами к распаду, а будут просто знаком укрепления нормальной власти на местах, Россия вполне состоится в этом формате, и она совершенно не обязана быть империей. Она вполне может быть такой гигантской послеримской Европой, или Америкой. Да, Соединенные Штаты России вполне реальны", – сказал он.

По словам поэта, в России "не нужно душить ее децентрализацию и не нужно везде видеть призыв к распаду".

"Не надо пугать распадом. Если все время централизовать, то это вернейший путь к построению тюрьмы народов. Не нужно все время угнетать. Нужно же дать развиваться совершенно свободно каким-то народным дарованиям", – считает Быков.