«Желтые жилеты»: недовольные повышением цен на бензин французы блокируют дороги 5 17.11.2018, 17:28

Фото: REUTERS/Charles Platiau

В акциях приняли участие 214 тысяч человек.

В субботу, 17 ноября, во Франции проходит манифестация «желтых жилетов» — автомобилистов, недовольных ростом цен на топливо. МВД Франции уже утром объявило, что в организации блокады на дорогах страны приняло участие около 50 тысяч человек. К полудню их число достигло 214 тысяч. В Савойе на контрольно-пропускном блоке, организованном «желтыми жилетами», в результате наезда погибла участница манифестации, сообщает RFI.

"Желтые жилеты" на Елисейских полях в Париже, 17 ноября 2018 г.

Фото: REUTERS/Charles Platiau

В Пон-де-Бовуазан (Савойя) женщина, которая везла дочь к врачу, впала в панику, когда протестующие стали стучать в стекла ее машины. Она стала наезжать на манифестантов и сбила пятидесятилетнюю участницу акции, которая скончалась на месте. Сидевшая за рулем женщина доставлена в полицию в состоянии шока.

Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил также, что ему сообщили о подобном происшествии в Селеста (департамент Нижний Рейн), которое, к счастью, не привело к смертельному исходу. В Грассе (департамент Приморские Альпы) водитель попытался объехать манифестантов на кольцевой развязке, в результате чего опрокинул полицейского, который получил легкие ушибы.

Кристоф Кастанер призвал протестующих соблюдать все возможные меры «предосторожности и безопасности». «Право на демонстрации имеет важное значение в нашей стране, его следует защищать, но мы также должны обеспечить, чтобы организация мероприятий позволила избежать подобных драм», — заявил министр. Власти также опасаются столкновения участников акции с полицией. На блок-посте на въезде на виадук Эграц (департамент Верхняя Савойя) полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

Напомним, что движение «желтых жилетов» — это стихийное движение, возникшее в социальных сетях. Узнать друг друга участники протеста должны по желтому аварийному жилету, положенному под лобовое стекло. «Желтые жилеты» протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против «несправедливой политики правительства», подрывающей покупательную способность населения.

Поскольку движение развивается спонтанно, истинный его размах пока трудно оценить. «Это движение аполитично, не имеет никакого отношения к профсоюзам, это настоящее народное негодование», — заявил журналистам один из участников движения в Кале.

«Будет ли их несколько тысяч или несколько миллионов, удастся ли им заблокировать страну или нет, желтые жилеты все равно выиграли», — пишет сегодня Le Parisien. «Они напомнили нашим лидерам, что (…) экологическое налогообложение (…) обречено на провал, если оно пренебрегает повседневной реальностью тех, кому оно должно помочь».

В Париже участники акции заблокировали Елисейские поля со стороны Триумфальной арки. Еще около сотни манифестантов находятся возле Елисейского дворца.

Эксперты предупреждают, что недовольство в стране растет, и повышение цен на бензин, затрагивающее четыре пятых населения страны, может стать последней каплей.