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Умер российский певец Евгений Осин

  • 17.11.2018, 19:06
  • 4,196
Евгений Осин
Фото: РИА Новости Украина

Артисту было всего 54 года.

В субботу, 17 ноября, появилась информация о том, что умер певец Евгений Осин, сообщает kp.ru.

Известно, что у Евгения Осина были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году он проходит курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда.

Наиболее известные песни в исполнении Осина — Плачет девушка в автомате, Восьмое марта, Таня плюс Володя, Качка, Портрет работы Пабло Пикассо, Попутчица и другие.


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