Умер российский певец Евгений Осин
- 17.11.2018, 19:06
- 4,196
Артисту было всего 54 года.
В субботу, 17 ноября, появилась информация о том, что умер певец Евгений Осин, сообщает kp.ru.
Известно, что у Евгения Осина были серьезные проблемы со здоровьем. В прошлом году он проходит курс по избавлению от алкогольной зависимости в одной из клиник Таиланда.
Наиболее известные песни в исполнении Осина — Плачет девушка в автомате, Восьмое марта, Таня плюс Володя, Качка, Портрет работы Пабло Пикассо, Попутчица и другие.