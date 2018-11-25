Как сложилась судьба бывших «мэров» Минска 2 25.11.2018, 8:36

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От Герасименко до Шорца.

Новым председателем Мингорисполкома стал министр транспорта Анатолий Сивак.

Его предшественнику Андрею Шорцу Лукашенко пообещал новую, не столь ответственную, должность.

«Прибавить так, как это нужно, он не может. Я это чувствую. Поэтому мной принято решение о переводе его на другую работу», — пояснил диктатор. Новое место работы Шорца пока не названо, пишет nn.by.

А куда отправлялись после отставки предыдущие мэры Минска?

Александр Герасименко (1991—1995)

В советское время уроженец Узды Александр Герасименко шел по партийной линии. Независимость Беларуси он встретил в должности председателя Минского городского совета народных депутатов и председателя Мингорисполкома.

После отставки с поста мэра Герасименко начал дипломатическую карьеру. Пять лет являлся послом в Болгарии, затем на протяжении шести лет — заместителем министра иностранных дел и, наконец, в течение семи лет — послом в Латвии.

В 2017 году Герасименко скончался.

Владимир Ермошин (1995—2000)

Один из немногих, кто впоследствии пошел на повышение. После работы в должности мэра Минска Ермошин (не имеет отношения к председателю ЦИК Лидии Ермошиной) полтора года возглавлял правительство.

Он уроженец Рязанской области, в Беларусь попал в возрасте 23 лет. «Я русский человек, верный Беларуси», — говорил он.

Длительное время работал на Минском заводе гражданской авиации, а с начала 1990-х в структуре исполнительной власти.

После трагедии на Немиге в 1999 году Ермошин просил отправить его в отставку, но Лукашенко оставил Ермошина во главе Минска.

Побывав на посту премьер-министра, Ермошин начал работать на российский бизнес. Был главой представительства МТС в Беларуси, впоследствии переехал в Москву. А потом вернулся в Беларусь советником главы «Внешэкономстроя». Сейчас ему 76 лет, связи в номенклатуре продолжает поддерживать.

Михаил Павлов (2000—2009)

Пожалуй, самый запоминающийся председатель Мингорисполкома. Его, уроженца Шкловского района, перевели в столицу с поста мэра Барановичей. А еще раньше он длительное время возглавлял Барановичский завод торгового машиностроения.

Именно при Павлове в Минске была объявлена завершившаяся победоносно война киоскам на улицах.

Павлов умер в 57 лет от онкологического заболевания, которое и стало причиной его отставки.

Именем Павлова названы парк между Малиновкой и Юго-Западом. Семья проживает в коттедже в Дроздах.

Николай Ладутько (2009—2014)

На протяжении года, пока Михаил Павлов был еще жив, Ладутько являлся исполняющим обязанности председателя Мингорисполкома.

Он единственный из приведенного списка коренной минчанин.

Карьера Ладутько была связана со строительством. Он длительное время возглавлял Управление капитального строительства (УКС) Мингорисполкома.

После пяти лет работы в качестве мэра Минска его с позором перевели на должность директора убыточного «Мотовело», там он работает и поныне. Успел получить землю под коттедж в Дроздах.

Андрей Шорец (2014—2018)

Бывший руководитель одного из витебских районных комитетов Белорусского патриотического союза молодежи взлетел на пост главы Минска с должности министра жилищно-коммунального хозяйства.