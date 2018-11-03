Twitter удалил десятки тысяч ботов, отговаривавших американцев идти на выборы 3.11.2018, 18:07

Идентифицировать ботов удалось с помощью специальных программ.

Компания Twitter удалила больше десяти тысяч автоматизированных учетных записей (ботов), которые публиковали сообщения, отговаривающие американцев от участия в промежуточных выборах 6 ноября. Сообщения публиковались от имени Демократической партии, представители которой сообщили о массированной бот-кампании руководству Twitter. Reuters сообщил об этом со ссылкой на несколько источников, близких к руководству демократов, передает «Голос Америки».

«Мы предприняли меры в отношении соответствующих учетных записей и их деятельности в Twitter», - заявил пресс-секретарь компании в письме Reuters. Подозрительные аккаунты удалили в конце сентября - начале октября.

По данным трех источников агентства, в Twitter удалили больше десяти тысяч учетных записей. Это не такое большое число, учитывая, что раньше Twitter удалял миллионы аккаунтов, которые распространяли дезинформацию накануне президентских выборов 2016 года.

Сообщается, что основную роль в передаче Twitter информации о ботах сыграл Демократический комитет по проведению выборной кампании в Конгресс (DCCC). Эта партийная группа поддерживает демократов, которые баллотируются в Палату представителей Конгресса.

DCCC занялся этим вопросом в связи с неспособностью партии ответить на возникновение миллионов учетных записей в Twitter и других соцсетях, которые распространяли негативную и фальшивую информацию о президентском кандидате от демократов Хиллари Клинтон и других представителях Демпартии в 2016 году.

Среди твитов, которые публиковали боты, были сообщения, отговаривающие мужчин-демократов от голосования. Авторы сообщений утверждали, что это поможет «усилить голос женщин», говорят собеседники Reuters. Несколько источников рассказали агентству, что DCCC разработала собственную систему по идентификации и передаче информации о зловредных автоматизированных аккаунтов в социальных сетях.

Система была создана на основе широко доступных инструментов под названием Hoaxley и Botometer, которые были разработаны специалистами из Университета Индианы. Эти программы позволяют пользователю определить ботов и проанализировать то, как они распространяют информацию по той или иной теме.

Национальный комитет Демократической партии работает с группой подрядчиков и партнеров, которые помогают быстро выявлять кампании по дезинформации. Среди партнеров демократов - компания RoBhat Labs, которая разрабатывает технологии обнаружения ботов и определяет степень политической ангажированности в сообщениях в соцсетях.