Первый замглавы МИД про отношения Беларуси с Россией и ЕС: Танго в одиночку не станцуешь 5.11.2018, 16:54

Андрей Евдоченко

Андрей Евдоченко попытался ответить на вопрос, по какому пути идет Беларусь.

Беларусь не станет выбирать между Россией и Евросоюзом и будет и дальше развивать отношения и с восточными, и с западными партнерами. Такое мнение на Шестом международном Кастрычніцкім эканамічным форуме (KEF) «Беларусь в дивном новом мире» высказал первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко, пишет tut.by.

Представитель МИД заявил, что Беларусь не должна выбирать, к какому блоку — «восточному» или «западному» — ей окончательно присоединиться. Так замминистра прокомментировал слова президента польского Центра социально-экономических исследований Пшемыслава Ковальски о том, что Беларуси необходимо определиться, по какому пути она идет.

— Может быть, это и не верный выбор для Беларуси, потому что мы хотим и с Россией, и с Евросоюзом быть, но это не значит, что мы хотим сидеть на двух стульях или между ними.

У нас есть четкое предложение: со стороны России мы являемся членом экономического и Таможенного союза, а со стороны Евросоюза у нас есть индивидуальная программа «Восточное партнерство».

В настоящий момент эти два варианта сотрудничества такие разные, что между ними образовалась пропасть. Мы двигаемся в таком направлении, чтобы встретить заинтересованных партнеров, которые хотят работать с Беларусью, потому что танго в одиночку не станцуешь, — заявил Андрей Евдоченко.