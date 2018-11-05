В Беларуси проходит кампания в поддержку независимых журналистов

В Беларуси проходит кампания в поддержку независимых журналистов1
- 5.11.2018, 17:47
Кампания проходит под лозунгом «Станем за журналистику».
Белорусская ассоциация журналистов проводит акцию «Станем за журналистику».
По инициативе Международной федерации журналистов с 2007 года 5 ноября по всему миру проводится общественная кампания, чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются журналисты.
Представители БАЖ призывают белорусов выразить солидарность с журналистами в соцсетях, публикуя слова поддержки с хештегами #СтанемЗаЖурналістаў, #CтанемЗаЖурналістак, #StandUpForJournalism.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию