В Беларуси проходит кампания в поддержку независимых журналистов 1 5.11.2018, 17:47

Кампания проходит под лозунгом «Станем за журналистику».

Белорусская ассоциация журналистов проводит акцию «Станем за журналистику».

По инициативе Международной федерации журналистов с 2007 года 5 ноября по всему миру проводится общественная кампания, чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются журналисты.

Представители БАЖ призывают белорусов выразить солидарность с журналистами в соцсетях, публикуя слова поддержки с хештегами #СтанемЗаЖурналістаў, #CтанемЗаЖурналістак, #StandUpForJournalism.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.