США вывели из-под антииранских санкций восемь стран 5.11.2018, 17:49

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Послабления со стороны Вашингтона будут действовать в течение полугода.

Соединенные Штаты сделали исключение для восьми государств, которым разрешено временно покупать иранскую нефть. Об этом объявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео после вступление в силу нового пакета антииранских санкций, который затронул банковский, энергетический и судоходный отрасли Ирана, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Возможность беспрепятственно покупать иранскую нефть получили Китай, Индия, Греция, Италия, Тайвань, Япония, Турция и Южная Корея. Помпео добавил, что более 20 стран уже сократили экспорт нефти из Ирана, сократив закупки более чем на 1 млн баррелей в день.

Послабления со стороны США позволят этим странам импортировать ограниченное количество иранской нефти в течение шести месяцев, добавляет Financial Times.

5 ноября Вашингтон объявил о введении нового пакета санкций в отношении Ирана. Санкции, которые американский Минфин назвал самыми жесткими из тех, что когда-либо вводились в отношении Тегерана, последовали за решением в мае Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном от 2015 года. Европейские страны, Китай и Россия продолжают поддерживаться заключенной сделки, которая подразумевает ослабление санкций в отношении Тегерана в обмен на сворачивание им своей ядерной программы.