Составлен топ-5 самых популярных автомобилей в 2018 году 1 6.11.2018, 18:55

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Эксперты изучили мировой рынок автомобилей.

Эксперты изучили мировой рынок автомобилей и назвали пять наиболее популярных в мире автомобилей. Рейтинг опубликован на портале carsweek.ru.

Первое место по популярности занимает японский седан Toyota Corolla, его продажи в 2018 году составили почти 817 тысяч машин. На втором месте оказался пикап Ford F-Series. Их купили более 722 тысяч штук. Третью строчку занимает Volkswagen Golf, его приобрели почти 573 тысячи покупателей.

Четвертое и пятое место поделили Honda Civic и Toyota RAV 4.

Ранее специалисты выяснили, какие автомобили являются самыми надежными в мире, лидерами стали японские машины.