Леонид Кулаков: Мой адвокат разбирается с фальсификацией протокола милицией 1 9.11.2018, 8:59

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Власти хотят взыскать деньги с активиста «Европейской Беларуси».

Изолятор Первомайского РУВД хочет взыскать с активиста гражданской кампании «Европейская Беларусь» Леонида Кулакова 61 рубль 25 копеек за то, что в 2016 году активиста держали в участке 10 часов. Письмо со счетом пришло только сейчас, сообщает «Белсат».

Активиста задержали 11 сентября после парламентских выборов в сквере, куда Леонид Кулаков вместе с двумя знакомыми пришел отдохнуть после дня наблюдения на избирательном участке.

Как говорит сам Леонид Кулаков, произошла фальсификация: его с соратниками обвинили за пустые бутылки под скамейками.

«Нас завезли без медицинского осмотра в Первомайский РУВД. Там написали, что алкоголь в крови отсутствует. После записали, что 0,1 промилле в крови и отправили в вытрезвитель, где записали 0,5. На следующий день судья Грабатовский в вытрезвителе устроил закрытое выездного заседание и приговорил к трем суткам. А позже на странице пресс-службы ведомства появилась информация, что у меня было 1 промилле».

Отбывал наказание Леонид Кулаков в изоляторе на Окрестина. Однако первые 10 часов его действительно держали в вытрезвителе.

«Мой адвокат обращался в РУВД с вопросом, откуда взялись эти изменения в протоколе. До сих пор мы не получили ответа».

Содержание в изоляторе – платное, стоит как номер в отеле. Одна ночь – 61 рубль 25 копеек. «Клиент» платит за транспорт, медицинский осмотр, ночлег.