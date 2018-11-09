В аэропорту Минска из-за густого тумана снова задерживаются рейсы 3 9.11.2018, 13:55

Рейс Минск - Калининград - Минск отменен.

В Национальном аэропорту Минск задерживаются рейсы из Киева, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Рейс Минск — Калининград — Минск отменен. Причина — густой туман, пишет tut.by.

Задерживаются самолеты, которые должны были сегодня утром прилететь в Минск. По состоянию на 10.40 пятницы еще не прилетели рейсы «Белавиа» из Киева и Санкт-Петербурга (должны были прибыть в 6.55 и 7.00), «Мотор Сич» — из Запорожья (прилет по расписанию — 10.00). Задерживаются самолеты «Белавиа» из Москвы (Домодедово), «Аэрофлота» (Шереметьево). Прилетят с опозданием рейсы «Ютэйр» из Москвы (Внуково) и «Иракских авиалиний» из Багдада. Актуальную информацию можно отслеживать по онлайн-табло аэропорта.

— Причина задержек — погода, туман. По метеосводке, до часу дня погода не изменится, — рассказала пресс-секретарь Национального аэропорта «Минск» Ромина Саматханова. — Пока говорят, что и в выходные будет туман.

На вылет из аэропорта тоже есть отложенные рейсы, например, рейс «Аэрофлота» в Москву (Шереметьево).

Рейс «Белавиа» Минск — Калининград — Минск отменен в том числе и из-за сильного тумана в самом Калининграде.

Вчера из-за густого тумана утром задерживались рейсы из Запорожья, Москвы, Калининграда, Киева, Санкт-Петербурга, Вильнюса, Стамбула. Продолжились задержки и днем: из Варшавы, Амстердама, Львова, Берлина и Одессы, в «очередь» попали самолеты из Праги, Берлина, Кишинева, Сочи, Белграда-Будапешта.