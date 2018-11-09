Рада БНК: Мы будем бороться за отмену приговора по «делу профсоюзов» 1 9.11.2018, 15:48

Лидеры РЭП нуждаются в солидарности белорусов и международного сообщества.

Рада Белорусского Национального Конгресса сделала заявление в связи с тем, что минский суд оставил незаконный приговор лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику в силе:

- Рада Белорусского Национального Конгресса констатирует, что режим, который правит в Беларуси, продолжает и расширяет политику давления на общество. При всех разговорах о либерализации давление не ослабляется, а усиливается. Происходит не обещанная Западу демократизация, не экономические и политические реформы, а модернизация репрессий.

Их объектами, кроме активистов политических партий, демократических организаций, в настоящее время становятся еще и журналисты, правозащитники, блогеры, экологи, защитники мест массовых сталинских расстрелов в Куропатах, независимые профсоюзы.

Рада БНК выражает возмущение отказом Минского городского «суда» в кассационной жалобе на уголовный приговор лидерам профсоюза РЭП Геннадию Федыничу и Игорю Комлику. Согласно этому приговору наши товарищи должны четыре года жить под жестким контролем милиции. Из собственного жилья они могут выходить только на работу, их лишили права занимать любые руководящие должности, в том числе и в профсоюзе.

Приговор, вынесенный полностью зависимым от власти «cудом», по вполне придуманным обвинениям, является местью режима профсоюзным лидером за их принципиальную и последовательную деятельность по защите прав трудящихся.

Рада заявляет о твердом намерении бороться за отмену несправедливого приговора Геннадию Федыничу и Игорю Комлику, за прекращение репрессий против независимого общества нашей страны.

Рада БНК призывает граждан Беларуси и международное сообщество к солидарности с теми, кого режим незаконно преследует за гражданскую позицию и деятельность в поддержку демократии и прав человека.

Власть - народу!

Жыве Беларусь!