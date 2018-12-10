Пашинян: В ОДКБ серьезные проблемы 2 10.12.2018, 10:49

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Внутри организации полно нерешенных вопросов.

Об этом журналистам 9 декабря рассказал и.о. главы премьер-министра Армении Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

«Даже если бы [экс-генсек ОДКБ Юрий] Хачатуров остался генсеком в 2019 году, то серьезные вопросы в ОДКБ от этого бы не исчезли. Я могу сказать, что на последнем заседании экономического совета ЕАЭС мы тщательно обсудили серьезные проблемы внутри организации», — подчеркнул Пашинян.

Напомним, 6 декабря Лукашенко, общаясь с журналистами на полях саммита ЕАЭС в Санкт-Петербурге, заявил, что достигнута договоренность о назначении нового генерального секретаря ОДКБ и добавил, что это будет представитель Беларуси. Его слова опровергли в Армении и России.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выступил с резкими заявлениями в адрес Лукашенко и Нурсултана Назарбаева. Армянская сторона была недовольна тем, что Лукашенко говорил о ситуации в ОДКБ и проблемах с выбором нового генсека Организации с азербайджанским послом, а затем и с президентом Азербайджана.