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Золотов подал иск к Навальному на миллион рублей

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  • 11.12.2018, 11:23
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Виктор Золотов
Фото: ТАСС

Генерал уже не хочет дуэли?

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному на 1 млн рублей о «защите чести». Об этом 11 декабря сообщил ТАСС адвокат Шота Горгадзе, передает rtvi.com.

«Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному», - сказал он.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения «порочащими его и несоответствующими действительности». «В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников», - пояснил Горгадзе.

Поводом для искового заявления послужило расследование Навального, в котором утверждалось, что после того, как в декабре 2017 года единственным поставщиком продуктов питания для Росгвардии стал «Мясокомбинат «Дружба народов», а закупочные цены на базовые продукты (например, картофель, лук, капусту) выросли в несколько раз.

Владельцем «Дружбы народов», говорится в расследовании, через цепочку компаний является Борис Кантемиров, который ранее был начальником Центрального архива внутренних войск МВД. Главнокомандующим внутренними войсками МВД был Виктор Золотов, который в настоящее время возглавляет Росгвардию.

После этого расследования Золотов записал видеообращение, в котором вызвал оппозиционера на дуэль.

Навальный ответил Золотову так: он предложил чиновнику провести теледебаты на одном из федеральных каналов и дал ему на размышления неделю. «Дебаты? Я его на другое приглашал», — отреагировал Золотов. В результате «дуэли» так пока и не состоялось.

Однако в ноябре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку контрактов между Росгвардией и поставщиком продуктов мясокомбинатом «Дружба народов», а Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по этому поводу.

Инициатором дела стал начальник отдела управления ФСБ по Росгвардии полковник В.А.Вертей. В ФСБ обратили внимание на то, что мясокомбинат мог «незаконно завысили цену на продукцию, фактически выступив в качестве торгового посредника».


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