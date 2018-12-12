Протестующие брестчане: Нас поддерживает вся Беларусь 5 12.12.2018, 8:38

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Жители города готовят референдум по закрытию аккумуляторного завода.

Быть или нет аккумуляторному заводу рядом с Брестом? – вопрос на референдум… Противники строительства вредного производства создают группу, которая займется сбором подписей для инициирования народного голосования, сообщает «Белсат».

На сбор подписей у инициативной группы будет 2 месяца. Акция завершится успехом, когда ЗА подпишутся 10% местных граждан с избирательным правом. Нужен ли референдум в деле аккумуляторного завода, и проведут ли его честно – мы спросили у брестчан.

Правозащитник Роман Кисляк из Бреста рассказал журналистам:

«Референдум – не такой уж длительный процесс. Мы уже 9 месяцев боремся против этого завода и готовы к различным действиям. Чиновники все говорят, что нет правовых мотиваций для закрытия этого завода. Мы хотим создать правовые мотивации, чтобы люди сказали «нет» этому заводу, чтобы власти могли закрыть его согласно с правом. […]

Жители Бреста не смогут участвовать в этом референдуме (только Брестского района), и это проблема, потому что в Бресте никто не спросил, строить этот завод или нет. Мы правоохранители, юристы, долго обсуждали юридические возможности провести референдум в Бресте. Но закрытие этого завода не находится в компетенции городских властей. […]

Нас поддерживают не только в Брестском районе, но и во всей Брестской области, и в Республике Беларусь. Представители инициативной группы были в Минске, минчане поддерживают нас. Поэтому мы надеемся на поддержку всего района…»