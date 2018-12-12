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Стрелок из Страсбурга скрылся от полиции на угнанном такси

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  • 12.12.2018, 11:12
Фото: FREDERICK FLORIN / AFP

Таксист не пострадал и уже дает показания.

Мужчина, который открыл огонь на рождественской ярмарке в центре Страсбурга, скрылся с места происшествия на угнанном такси.

По данным следователей, после инцидента вооруженный мужчина остановил такси и уехал из исторической части города, сообщает France Info.

Таксист не пострадал и дает показания полиции. По его словам, стрелок действительно ранен. Его местоположение неизвестно.

Стрелка разыскивают около 600 полицейских и жандармов. По данным МВД Франции, его личность установлена. По словам министра, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях и уже отбыл свои тюремные сроки.

11 декабря 2018 года в Страсбурге произошла стрельба в районе проведения ежегодного рождественского рынка. В результате инцидента погибли три человека, 12 были ранены.


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