Из-за банкротства российской турфирмы белорусы зависли между Минском и Китаем 3 12.12.2018, 13:20

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Муж с женой оказались в Санкт-Петербурге без теплой одежды, с отмененным рейсом в Китай и «тотальным игнором» турфирмы.

Из-за банкротства российской турфирмы "Жемчужная река" семейная пара белорусов зависла между Минском и Китаем. Теперь белорусы находятся в Санкт-Петербурге, где у них была запланирована пересадка на рейс до курортного острова Хайнань, передает «Еврорадио».

Рассчитывая, что скоро окажутся на тёплом китайском побережье, туристы оставили тёплую одежду в машине в аэропорту, и вдруг оказались в условиях русской зимы — с отменённым рейсом в Китай и "тотальным игнором" турфирмы.

"В аэропорту представители авиакомпании сказали, что если мы покупали путёвку в "Жемчужной реке", то надо обращаться туда, — рассказывает Павел Алексеев. — Представительницы турфирмы с нами не было, по указанным телефонам нам никто не отвечал. Мы взяли такси и поехали в отель".

Телефоны туроператора "Жемчужная река" отключены. Известно, что фирма должна $2,3 млн российской авиакомпании "ИрАэро", которая из-за этой задолженности приняла решение отменить чартерные рейсы на Хайнань. Пока белорусы пытаются решить свои вопросы в Санкт-Петербурге, в Китае остаётся около 1,5 тысячи туристов, которые не могут вернуться домой.

Представитель российской ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь" рассказал, что они не знают, есть ли среди пострадавших другие белорусы:

"К сожалению, у нас нет такой информации. Но могу точно сказать, что мы договорились с авиаперевозчиком и уже вывозим туристов из Китая обратно домой".

Вернуться домой можно, вернуть деньги — намного сложнее

Что делать белорусам, которые стали жертвами туроператора и не могут добраться на курорт или вернуться на родину? Поскольку тур был приобретён через российскую фирму, тем, кто завис в Китае, нужно срочно связаться с "Турпомощью" по номеру: +74996781203. Если же вы не дождались пересадки в России, лучше всего обратиться в белорусское посольство.

Следующий вопрос: как вернуть деньги за сорванный отдых. Российское агентство по туризму предлагает такую схему.

"Вместо вылета домой в Китае увезли в зоопарк"

В Instagram можно найти истории других жертв "Жемчужной реки", которые пытаются выбраться из Китая. Туристы рассказывают о своих приключениях по хештегу #жемчужнаярека.

"Авиакомпания "ИрАэро" вчера отменила наш вылет в Челябинск в 7:50. В пять утра гиды "Жемчужной реки" забрали нас из отеля в Хайкоу. Нас привезли в аэропорт и мучили ожиданием до 13 дня (без питания), постоянно обещая, что мы то полетим, то поедем в отель. Когда туристы начали бунтовать, нас увезли в зоопарк в часе езды от Хайкоу. В зоопарке нас покормили обедом, который, мягко говоря, был отвратителен, и отправили гулять по парку. Но и вечером информации никакой не было, и нас "мариновали" в закрытом парке и не вывозили в город, пока туристы не сходили за полицией и не объяснили ситуацию через переводчика. Тогда у гидов сразу нашёлся отель, и нас повезли в Хайкоу", — рассказывает Анастасия Камаева.