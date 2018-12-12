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Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

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  • 12.12.2018, 13:27
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Фото: AP

В РФ могут быть внесены поправки в закон «Об информации».

В случае игнорирования компанией Google требований о фильтрации поисковой выдачи от запрещенного контента, в закон будут внесены изменения, позволяющие заблокировать поисковик, сообщил "Интерфаксу" замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Действующий закон сейчас не предполагает блокировку, он предполагает административный штраф. Но вы понимаете, что если мы зайдем в тупик, то на законодательном уровне у нас есть все возможности, чтобы этот вопрос урегулировать.

Если государство видит, что какая-то иностранная компания не соблюдает российское законодательство последовательно и системно, то государство вносит изменения в закон, и за неисполнение российских законов возможно более суровое наказание - такое, как блокировка", - сказал Субботин.

Он отметил, что поправки могут быть внесены в 149 Федеральный закон "Об информации". "У нас вся интернет-отрасль регулируется этим законом", - уточнил Субботин.


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