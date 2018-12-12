Павел Северинец: Проводите Европейские игры - освобождайте политзаключенных 1 12.12.2018, 13:55

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Павел Северинец

В Минске прошло заседание Форума «Свободу политзаключенным».

По словам модератора мероприятия, сопредседателя Белорусского христианской демократии Павла Северинца, заседание было собрано экстренно. Об этом передает «Радыё Рацыя».

Потому что в колонии "Витьба-3" резко усилилось давление на Тараса Аватарoва. Из-за разнообразных угроз он фактически не может спать. На заседании представители различных общественных организаций и партий разработали комплекс действий, чтобы улучшить ситуацию с Аватарoвым и другими политзаключенными.

- Определили, что 18-го собираем группу людей, которая пойдет вместе с мамой Тараса Аватараoа на прием в Департамент исполнения наказания. Определили дату ближайшего заседания. Также решили в январе провести большую презентацию списка политзаключенных от Форума "Свободу политзаключенным". Мы подготовим презентацию и для журналистов, и для граждан Беларуси, и для иностранных посольств. Отдельный посыл этой кампании будет следующий: Если вы хотите проводить Европейские игры и приглашать сюда европейцев - освобождайте политзаключенных.

По словам Павла Северинца, участники Форума "Свободу политзаключенным", в отличие от некоторых других правозащитных организаций, например, правозащитного центра "Весна", считают, что в Беларуси сейчас 8 политических заключенных. "Весна" же признает политзаключенным одного Михаила Жемчужного.