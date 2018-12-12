закрыть
12 декабря 2018, среда, 16:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Павел Северинец: Проводите Европейские игры - освобождайте политзаключенных

1
  • 12.12.2018, 13:55
  • 1,165
Павел Северинец

В Минске прошло заседание Форума «Свободу политзаключенным».

По словам модератора мероприятия, сопредседателя Белорусского христианской демократии Павла Северинца, заседание было собрано экстренно. Об этом передает «Радыё Рацыя».

Потому что в колонии "Витьба-3" резко усилилось давление на Тараса Аватарoва. Из-за разнообразных угроз он фактически не может спать. На заседании представители различных общественных организаций и партий разработали комплекс действий, чтобы улучшить ситуацию с Аватарoвым и другими политзаключенными.

- Определили, что 18-го собираем группу людей, которая пойдет вместе с мамой Тараса Аватараoа на прием в Департамент исполнения наказания. Определили дату ближайшего заседания. Также решили в январе провести большую презентацию списка политзаключенных от Форума "Свободу политзаключенным". Мы подготовим презентацию и для журналистов, и для граждан Беларуси, и для иностранных посольств. Отдельный посыл этой кампании будет следующий: Если вы хотите проводить Европейские игры и приглашать сюда европейцев - освобождайте политзаключенных.

По словам Павла Северинца, участники Форума "Свободу политзаключенным", в отличие от некоторых других правозащитных организаций, например, правозащитного центра "Весна", считают, что в Беларуси сейчас 8 политических заключенных. "Весна" же признает политзаключенным одного Михаила Жемчужного.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип