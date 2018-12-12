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Брестчанка о теракте в Страсбурге: Вертолет кружил до 12 ночи, искали стрелка

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  • 12.12.2018, 14:11
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Фото: Reuters

Ирина Морозова прилетела из Бреста в Страсбург на рождественскую ярмарку как раз в тот вечер, когда произошла стрельба.

Вечером 11 декабря во французском городе Страсбурге произошла стрельба, в которой несколько человек погибли и более 10 были ранены, пишет «Брестская газета». Там сейчас находится брестчанка Ирина Морозова, которая прилетела во вторник специально на рождественскую ярмарку. В аэропорту ее встретили подруга, уроженка Бреста, и ее муж-француз, чтобы на машине отвезти к себе домой. По дороге они видели место, оцепленное полицейскими, но о стрельбе с погибшими и ранеными узнали уже дома.

«Начали смотреть новости и всё узнали. Мои друзья сказали, что в их городе никогда такого не было. Потом сын мужа моей подруги прислал смс, что с ним все в порядке. У него как раз вчера была работа по развозу еды в центре», – рассказала утром 12 декабря Ирина.

По ее словам, сейчас паники в городе нет. В семье, где она остановилась на время поездки, с утра собрали ребенка в школу. Учреждение открыто, но звонили учителя и сказали, что сегодня родители решают сами учиться ребенку или оставаться дома.

Что касается рождественской ярмарки, то на нее сегодня Ирина не пойдет, но в центр съездит.

«Вчера сразу было предупреждение не выходить из дома, потому что за стрелком гонялись по городу. Вертолет кружил до 12 ночи, искали его. А вообще антитеррористические меры бросились в глаза еще в аэропорту – патрули ходили по 4 человека с автоматами наперевес», – отметила брестчанка.

По ее словам, вчера во время стрельбы в городе как раз шел баскетбольный матч, на котором присутствовало 6 000 человек.

«Их всех закрыли в арене, т. е невозможно было выйти. Закончилось тем, что было принято решение доиграть второй тайм и люди разошлись», – сказала Ирина Морозова.

Напомним, стрельба произошла вечером 11 декабря рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер в центре Страсбурга. 29-летний местный житель убил трех и ранил 12 человек. Несмотря на столкновение с полицией, нападавшему удалось скрыться.

В связи со случившимся во Франции усилят меры безопасности на рождественских ярмарках, а также ужесточат пограничный контроль. Правительство готовится ввести режим «террористической опасности», в рамках которого будут приняты меры по укреплению безопасности на ярмарках по всей стране, а также на границе.


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