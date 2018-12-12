Самолет Лукашенко снова выставили на торги 15 12.12.2018, 18:12

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Фото: byavia.net

В прошлый раз никто не захотел покупать самолет диктатора.

Первый аукцион назначили на 5 декабря – но желающих не нашлось. Следующий аукцион назначили на 17 декабря. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей. Покупателем может быть как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Однако просто так осмотреть лот потенциальным покупателям не дают – отказали даже представителями СМИ, пишет kp.by.

Напомним, этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пасажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске.