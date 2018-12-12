закрыть
12 декабря 2018, среда, 19:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Самолет Лукашенко снова выставили на торги

15
  • 12.12.2018, 18:12
  • 3,416
Фото: byavia.net

В прошлый раз никто не захотел покупать самолет диктатора.

Первый аукцион назначили на 5 декабря – но желающих не нашлось. Следующий аукцион назначили на 17 декабря. Начальная цена – 4,3 миллиона рублей. Покупателем может быть как юридические, так и физические лица – даже иностранцы. Однако просто так осмотреть лот потенциальным покупателям не дают – отказали даже представителями СМИ, пишет kp.by.

Напомним, этот самолет в 1995 году купили новым – специально для нужд Лукашенко. Самолет в VIP-компоновке: вместо 152 пасажиров он рассчитан всего на 49 мест. Изначально самолет был в бело-красно-белой раскраске.


популярное за неделю

Мнение

Старый декрет с новым бантиком
Старый декрет с новым бантиком Владимир Халип
Нам бы свой островок успеть построить
Нам бы свой островок успеть построить Аркадий Бабченко
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой
Мы, защитники прав человека, остаемся на передовой Леонид Судаленко
Зря стараетесь, парни в погонах
Зря стараетесь, парни в погонах Ирина Халип