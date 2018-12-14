Иностранные инвесторы бегут из российских акций с рекордной за полгода скоростью 1 14.12.2018, 15:23

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иллюстрационное фото

За неделю с рынка ушло $290 миллионов.

Отток иностранного капитала с фондового рынка России вновь ускорился.

За неделю, которая завершилась 12 декабря, нерезиденты продали акций и облигаций на 290 млн долларов, сообщает в обзоре пятницу БКС со ссылкой на данные EPFR Global. Об этом пишет finanz.ru.

По сравнению с первой неделей декабря бегство иностранных инвесторов ускорилось почти в 6 раз, а итоговая сумма, которую они вывели с рынка, стала рекордной с середины июня.

Главными продавцами стали фонды, специализирующиеся исключительно на России. За неделю они вывели из акций компаний РФ 190 млн долларов - втрое больше, чем неделю назад.

Лишь однажды с начала 2018 года распродажа была более масштабной - в апреле, когда США ввели санкции против «Русала», а в конгресс были внесены законопроекты о запрете на инвестиции в российский госдолг и отключении госбанков от мировой долларовой системы.

Еще 40 млн долларов оттока организовали фонды, покупающие Россию «в пакете» с другими развивающимися рынками. Общий отток из акций за неделю ускорился в 46 раз - с 5 до 230 млн долларов.

Отток с долгового рынка составил 60 млн долларов и в 1,5 раза превысил показатель предыдущей недели. Из итоговой суммы 52 млн долларов пришлось на фонды, инвестирующие в EM в целом, а остаток - на спецализированные российские фонды.

Давление на российский рынок оказывает снижение глобальных площадок, пишут аналитики ITI Capital.

На фоне торговых трений между Америкой и Китаем и экономической статистики, которая усилила опасения, что рост экономики достиг пика, инвесторы уходят в кэш по всему миру.

Суммарный отток из фондов акций за неделю по 12 декабря составил 38 млрд долларов, из фондов облигаций - 13 млрд долларов. При этом приток в денежные рынки США достиг рекордных 104 млрд долларов.

Впрочем, даже если на глобальные площадки вернется оптимизм, у российского рынка потенциал роста останется ограниченным, отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова: среагировать бурно он будет в состоянии лишь на отмену санкций, а такой сценарий выглядит пока труднореализуемым.

Накануне Евросоюз продлил еще на 6 месяцев санкционные пакеты, которые ограничивают доступ банкам и компаниям на международные рынки капитала.

Что касается американских санкций против РФ, то они сопоставимы с бомбой замедленного действия, и ситуация будет только ухудшаться с учетом того, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершает расследование, отмечает главный аналитик Ashmore Group Ян Ден.