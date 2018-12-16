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Исследование Ford: Новое поколение ждет перемен

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  • 16.12.2018, 14:42
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Фото: Руслана Шамукова / ИТАР-ТАСС

Об источниках современного оптимизма.

О том, какие технологии сильнее всего влияют на современное общество в экономическом и социальном аспекте, можно узнать из исследования Ford Trends Report 2019. Отчет составлен в результате онлайн-опросов 13012 взрослых респондентов в странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Австралии, пишет «Форбс».

Источник: ford

В исследовании приводятся примеры различных технологий, которые влияют на общество.

— В Объединенных арабских эмиратах программа Dubai 10Х предусматривает анализ генотипа всех 3 млн жителей этого города для выявления генных заболеваний и создания персональной медицины.

— В Бостонской детской клинике совместно с Гарвардским университетом создали гибкого робота, который обматывается вокруг больного сердца и помогает прокачивать кровь по телу. По замыслу разработчиков, он поможет спасти множество жизней.

— Google планирует использовать спутники и искусственный интеллект для предотвращения нелегального лова рыбы. Наблюдая почти в режиме реального времени за 22 млн точек на Земле, компания надеется оперативно сообщать о случаях браконьерства, чтобы пресечь этот вид деятельности.

Источник: ford

Позитив. Согласно опросу, большинство респондентов (71%) радуются изменениям в жизни, а 86% даже надеются принять участие в возникновении новых тенденций. При этом более 87% из опрошенных считают технологии главным фактором, который вызывает изменения в социальной и политической жизни общества. Интересно, что не все из них уверены, что эти изменения к лучшему: положительно роль технологий в перемене жизни общества оценивают только 79% респондентов.

Негатив. Есть факторы, которые респондентам не нравятся. Так, 46% опасаются влияния технологий на сознание. В основном это представители «поколения Z», родившиеся в начале века. Хотели бы изменить часть своих привычек, связанных с зависимостью от технологий, большинство из опрошенных, хотя и в разных пропорциях. Больше всего таких среди «миллениалов» (родились в 80—90-х) — 69%, а меньше всего среди «бебибумеров» (родившиеся в 60-е).

Искусственный интеллект

48% опрошенных мужчин и 39% женщин признались, что не понимают, что подразумевается под ИИ (не факт, что сексисты могут радоваться, — возможно, женщины просто честнее). Опасаются искусственного интеллекта меньшинство опрошенных — 44% процента женщин и 37% мужчин. При этом молодые поколения (миллениалы и Z) уверены, что в течении 10 лет машинный разум превзойдет человеческий, а вот среди «беби-бумеров» и поколения X (70-80 годы рождения) так думает меньшинство.

В качестве примеров применения ИИ Ford отметил:

— Робот Pepper, созданный подразделением японской компании Softbank Robotics, рассчитан на общение и уход за людьми. В частности, разработчики пытаются встроить в него распознавание эмоций.

— Китай активно использует камеры для распознавания преступников на улицах. Согласно данным NYT, в середине 2018 года в этой стране было установлено 200 млн камер для наружного наблюдения.

Цифровая независимость

Одна из ненавидимых черт в технологиях — зависимость от них. Многие пользователи тратят слишком много времени на онлайн-жизнь, испытывают тревогу, когда не могут проверить сообщения, полученные по телефону или выйти с компьютера в интернет. Так, в зависимости от соцсетей признались 39% респондентов из поколения Z и миллениалов.

Большинство опрошенных согласились, что надо выделять время без применения устройств (69%) и больше заниматься физическими упражнениями (76%). При этом 45% респондентов признались, что ненавидят тех, кто может спокойно обходиться без своих устройств.

Однако соцсети могут и помочь. Исследователи Доминиканского университета (Калифорния, США) установили, что 70% из тех подопытных, кто ежедневно сообщал о своих успехах друзьям, лучше справлялись с текущими делами. Среди «секретничающих» таких оказалось только 35%.

Источник: ford

В целом большинство опрошенных считают, что технологии способны помочь креативному мышлению. В Германии таковых оказалось 49%, а в других странах — больше половины. Верящих в способность технологий помочь человеку мыслить нестандартно больше всего в Китае и на Ближнем Востоке (82% и 81% соответственно).

Большая часть опрошенных из поколений, выросших в Интернете (миллениалы и Z), более общительны в Сети, чем в жизни. Среди более старших респондентов таких только 35% (поколение X) и совсем мало среди «бебибумеров» — 17%. При этом 61% участников из поколения Z, принявших участие в исследование AwesomenessTV, признались в приукрашивании своей реальной жизни в соцсетях.

Экология и транспорт

К 2030 году ожидается, что треть автомобилей, используемых в мире будет электрическими, а еще треть — гибридными. При этом Ford отмечает, что на передвижение в городе большое влияние окажет развитие беспилотных машин. В частности, компания ведет тестирование своих беспилотных автомобилей в Майами. Совместно с Walmart и Postmates они проверяют возможность доставки заказов беспилотниками. В ноябре 2018 года Ford купила стартап Spin, который развивает парковки с арендными электросамокатами.

Уже сейчас в городах Китая еженедельно появляется 1900 новых электробусов. Это сравнимо со всем парком автобусов в Лондоне, по подсчетам Bloomberg New Energy Finance. Если такие темпы ввода новой техники продолжатся, то к 2025 году половина всех автобусов мира будут работать от аккумуляторов.

Большинство опрошенных, кроме жителей Британии и Австралии, подтвердили, что думают об экологии, когда совершают покупки. Да и в этих двух странах количество ответственных покупателей 48—49%. Также почти во всех городах респонденты выразили согласие с тем, что городские поездки должны осуществляться пешком, на велосипедах или общественном транспорте. Только в Нью-Йорке готовых отказаться от личных автомобилей оказалось чуть меньше — 49%.

Зачем отказываться от вождения? От половины до 72% опрошенных в разных возрастных категориях назвали главной выгодой применения беспилотных машин — свободное время. Две трети респондентов (67%) скорее доверили бы ребенка роботу, чем неизвестному водителю. При таком уровне доверия к искусственному интеллекту (или подозрительности к людям) понятно, почему большинство приветствует изменения общественной жизни, которые несут новые технологиями.


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