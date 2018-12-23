закрыть
23 декабря 2018, воскресенье, 23:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Фотофакт: Волк в Бресте вышел на протест против аккумуляторного завода

4
  • 23.12.2018, 22:20
  • 1,313
Фото: gazetaby.com

Волк раздавал детям шары и конфеты, фотографировался с ними.

В воскресенье на центральной площади Бреста собралось около 200 противников завода АКБ, сообщает «Брестская газета».

Акция стала традиционной — местные власти не разрешают проводить массовые мероприятия, поэтому активисты собираются по воскресеньям в центре города кормить голубей.

Один из противников строительства пришел на площадь в ростовой кукле волка. Он раздавал детям шары и конфеты, фотографировался с ними.

В это же время на площади проводился конкурс новогодних поздравлений школ Ленинского района, поэтому противники завода АКБ переместились из центра к памятнику Ленину.

Фото: gazetaby.com

Ростовую куклу Волка милиция не тронула. Напомним, 11 ноября на центральной площади Бреста ОМОН задержал куклу Лиса. Человек, появившийся на площади в костюме сказочного персонажа, ночь провел в изоляторе временного содержания.


популярное за неделю

Мнение

Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич
Лукашенко жил за счет иллюзии
Лукашенко жил за счет иллюзии Константин Скуратович
Площадь - есть!
Площадь - есть! Франак Вячорка
Воспоминания о будущем
Воспоминания о будущем Ирина Халип