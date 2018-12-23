Фотофакт: Волк в Бресте вышел на протест против аккумуляторного завода 4 23.12.2018, 22:20

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Фото: gazetaby.com

Волк раздавал детям шары и конфеты, фотографировался с ними.

В воскресенье на центральной площади Бреста собралось около 200 противников завода АКБ, сообщает «Брестская газета».

Акция стала традиционной — местные власти не разрешают проводить массовые мероприятия, поэтому активисты собираются по воскресеньям в центре города кормить голубей.

Один из противников строительства пришел на площадь в ростовой кукле волка. Он раздавал детям шары и конфеты, фотографировался с ними.

В это же время на площади проводился конкурс новогодних поздравлений школ Ленинского района, поэтому противники завода АКБ переместились из центра к памятнику Ленину.

Фото: gazetaby.com

Ростовую куклу Волка милиция не тронула. Напомним, 11 ноября на центральной площади Бреста ОМОН задержал куклу Лиса. Человек, появившийся на площади в костюме сказочного персонажа, ночь провел в изоляторе временного содержания.