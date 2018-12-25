Что изменится в Беларуси с 1 января 1 25.12.2018, 16:09

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Изменения, которые затронут нас со следующего года.

С наступлением нового года еще на полгода увеличится возраст выхода на пенсию, пишет сайт kurjer.info, а также:

«Тунеядцы» начнут платить по полной за коммунальные услуги

С 1 января граждане, включенные в списки «не занятых в экономике», будут платить по экономически обоснованным тарифам за горячее водоснабжение (подогрев воды), а с 1 октября 2019 года — за теплоснабжение жилых помещений.

С 1 января белорусы будут оплачивать 100% коммуналки

С нового года население будет возмещать затраты на ЖКУ в полном объеме.

Исключение — отопление, об этом заявил первый заместитель министра финансов Юрий Селиверстов.

— Субсидирование услуг пассажирского транспорта прогнозируется в сумме 315,1 миллиона рублей. Для субсидирования жилищно-коммунальных услуг предусматривается 541 миллион рублей с учетом повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на пять долларов в эквиваленте. Предполагаемое повышение тарифов позволит обеспечить с 1 января 2019 года стопроцентное возмещение затрат населением по всем услугам, кроме теплоснабжения, — отметил Юрий Селиверстов.

Снизится лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы

Беспошлинно можно будет ввозить товары на сумму не более 500 евро и весом не превышающие 25 килограмм.

До этого если белорусы ездили за границу не чаще одного раза в три месяца, могли провозить до 50 килограмм товаров для личного пользования, стоимостью не выше 1500 евро. Те, кто ездил чаще одного раза, могли провозить не более 20 килограмм на сумму 300 евро.

Денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы возрастёт более чем в два раза

Изменятся размеры должностных окладов военнослужащих срочной службы, и их денежное вознаграждение за классную квалификацию.

C 1 января 2019 года размер денежного довольствия составит от 29,25 до 62,79 рублей в месяц, в зависимости от должности и классной квалификации специалиста. Повышение денежного довольствия касается солдат и сержантов срочной службы.

Пенсионный возраст повысится еще на полгода

С 1 января 2019 года пенсионный возраст мужчин повышается до 61,5 года, а для женщин — до 56,5 лет.

Пенсия будет назначаться во втором полугодии для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 30 июня 1963 года.

До 2022 года постепенно возраст выхода мужчин на пенсию достигнет 63 лет, а женщин — 58 лет.

Будут контролировать предприятия и организации с высоким риском нарушения законодательства

С 1 января 2019 года контролирующие органы будут проводить выборочные проверки предприятий и организаций с высоким уровнем риска нарушения законодательства.

Отбирать субъекты хозяйствования для включения в план проверок будут на основании критериев оценки степени риска. Формирование перечня субъектов с риском, а также оценка степени риска будут вестись с помощью интегрированной автоматизированной системы контрольной деятельности.

План выборочных проверок, согласованный всеми государственными органами, уполномоченными на их проведение, будет размещен на сайте Комитета государственного контроля.

Врачам увеличили время на приём пациента

Министерство здравоохранения Беларуси ввело новые нормы времени обслуживания пациентов.

Теперь специалисты на первичный прием взрослых и детей могут тратить 20 минут, вместо 15, на профилактический осмотр - 15 минут, вместо 10.

Врачи общей практики, обслуживающим взрослое население, на первичном приеме могут принимать больного 18 минут, а не 15. Время на профилактический осмотр - 13 минут, вместо 10.

Кроме того, в медучреждениях появятся помощники врача общей практики по амбулаторно-поликлинической помощи и медицинские сестры общей практики.

С 1 января 2019 года в Беларуси вводится новый метод финансирования учебных заведений

Нормативное финансирование школ заменит сметное, по которому расчет заработной платы зависит от количества классов, но не учитывается число учеников.