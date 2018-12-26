Полина Шарендо-Панасюк: В следующем году белорусы покажут властям «зубы» 4 26.12.2018, 16:12

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Полина Шарендо-Панасюк

Декрет о «тунеядцах» начинает работать, когда население находится уже на грани.

Активистка гражданской кампании «Европейская Беларусь» из Бреста Полина Шарендо-Панасюк в комментарии сайту Charter97.org подвела итоги 2018 года.

- Какие три белорусских события уходящего года вы бы выделили?

- Во-первых, я бы выделила 100-летие Белорусской Народной Республики. Лично для меня эта дата означает восстановление независимости белорусских земель после оккупации российской империи. Можно сказать, мы и сейчас, век спустя, продолжаем борьбу людей, которые дали толчок для реализации идей независимости.

Во-вторых, если брать более локально, то 2018-ый год запомнится массовым противостоянием брестчан, которые не дают строиться вредному аккумуляторному заводу. Этот протест действительно вдохновляет!

Третий итог более грустный - режим продолжает пробы закабаления белорусов в виде разнообразных декретов и указов.

- Как, на ваш взгляд, могут развиваться события для нашей страны в 2019-ом году?

- Мне лично кажется, что то, как будут развиваться события в следующем году во многом зависит от цен. В частности, на топливо.

Знаково, что уже с 1 января заработает обновленный декрет о «тунеядцах». Понятное дело, что Лукашенко принял антиконституционный декрет в связи с тем, что сократились финансовые возможности режима. Власти же не намерены отказываться от богатого и комфортного образа жизни. Вот и стараются залезть в наш карман.

Эти события происходят в то время, когда население находится уже на грани. Оно может и зубы показать.

Как вы помните, согласно декрету № 3 побор с «тунеядцев» был разовым. Теперь же «незанятые в экономике» должны будут платить повышенные в разы коммунальные платежи каждый месяц! Плюс мы видим, что декрет обрастает все новыми и новыми идейками, а у людей уже накипело. Мне кажется, что в 2019 году протесты могут быть в разы сильнее, чем в 2017-ом.

- Что бы вы пожелали белорусам в следующем году?

- В первую очередь всем нам хочется пожелать освобождения от напасти, которая правит Беларусью вот уже 25 лет. Думаю, что за это поднимут тост в каждом доме.