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«Никого не слушай, твоего сына повесили»

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  • 4.12.2018, 15:19
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Александр Орлов
Фото: gs.by

Мать солдата Александра Орлова ждет результатов расследования.

Военнослужащего срочной службы Александра Орлова нашли повешенным 5 сентября. На его шее было две странгуляционные борозды. Родные категорически не согласны с версией о суициде, передает «Радыё Свабода».

20-летнего Александра Орлова из села Красное Кореличского района похоронили 7 сентября. В Минске в это время шел процесс по делу о смерти Александра Коржича. Орлова, как и Коржича, нашли в петле в части, где он проходил срочную службу. Тело отвезли на экспертизу, потом передали родным. Официальная версия смерти, озвученная на сайте Минобороны, - суицид. Мать погибшего солдата Ольга высказывала сомнения в этом уже в день похорон. Через три месяца расследования смерти сына женщина только более убедилась в том, что сын стал жертвой убийства.

Следователей видела один раз

«Расследование продолжается, мне сказали, что делают экспертизу ДНК сейчас, - рассказала мать погибшего солдата. - Делают экспертизу генетических материалов. Мне следователь говорила, что можно все определить - и возраст, и пол. Когда все результаты будут готовы, то они поедут туда в часть и будут у сослуживцев Саши брать отпечатки пальцев, делать тесты ДНК. Тогда уже найдут преступника».

Ольга рассказывает, что виделась со следователями, которые занимаются делом о гибели ее сына Александра, один раз. Они приезжали в Красное еще в сентябре, опросили родных и вернулись в Гродно. Ольга время от времени созванивается со следователем. По словам матери погибшего солдата, задержанных в деле о его смерти пока нет.

«Сказали, что задержания могут быть после проведения экспертиз, - рассказывает женщина. - Я по-прежнему убеждена, что сына убили. Мое мнение не изменилось. Две борозды на шее никак не могут быть у того, кто повесился. Где бы я не спрашивала, все мне говорят одно - только одна борозда может быть. Я даже у одного коллеги спрашивала, чей сын повесился сам. Он мне говорит - никого не слушай, твоего сына повесили. Не может быть две борозды, когда человек сам это сделал».

Две странгуляционный борозды на шее своего сына Ольга сфотографировала, снимки хранит у себя. Следователи их к делу не приобщили, сказали женщине, что имеют свои. Кроме этого, подозрения у женщины вызывают гематомы на руках и ноге сына, которые она заметила перед погребением.

«Мой сын не повесился, его повесили, - убеждена Ольга. - А причина в том, что не имел денег. Перед смертью он постоянно просил деньги. Деньги, деньги, деньги. На присягу ему дала сто рублей, потом дважды по 50, еще и на карточку высылала. Совсем на другое лицо. В мае, когда приезжал, дала 100 рублей. В июне высылали деньги - то 30, то 50, то 20 рублей. В июле был в увольнении, заезжать к девушкам в Мир, с которыми когда-то работал. Они ему еще дали с собой денег. Я об этом не знала, только после похорон мне рассказали. Все дело в деньгах. Зачем ему были деньги, когда он пошел служить?»

«Солдаты боятся сказать правду»

Сослуживцы Александра Орлова закончат службу только в мае. Мать погибшего солдата полагает, что все они запуганы и не хотят рассказывать то, что знают.

«Они все боятся сказать правду, - говорит Ольга. - Их же самих потом поубирают. Знаю об одном сослуживце Саши, который в курсе того, как все произошло на самом деле. Он был на месте, где сына нашли. Я даже его фамилия знаю, но не буду говорить об этом ребенке. Не хочу брать грех на свою душу. Я уже одного похоронила. Не хочу, чтобы его мать потом меня проклинала».

Уже после похорон Ольга узнала некоторые подробности из последних часов жизни сына, а также обстоятельства его смерти. По словам женщины, живым Александра Орлова видели буквально за час до смерти, на площади воинской части. Найдено тело вечером 5 сентября в одном из помещений. На двери был сломан навесной замок, а в потолок вбит крюк. При этом высоты потолка не хватало для нормального повешение, Орлова нашли с упертыми в пол коленями, рядом с трупом стоял стул.

«Мне все это военные рассказали, - говорит Ольга. - Но зачем было становиться на стул, вбивать крюк в потолок, потом слезть со стула и повеситься на коленях? Если бы он хотел повеситься, то он бы сразу повесился, зачем было слезать со стула? В 18.30 сына видели живым на площади, в 19.50 нашли мертвым. Чем он тот замок с дверей мог сбить? Это же не сделаешь камнем, нужно, чтобы монтировка была. И грохот будет, там замок с палец толщиной. Рядом с каптеркой, где сына нашли, палатки с солдатами были. Никто ничего не слышал, как так могло быть? »

По словам матери погибшего солдата, следственные действия с участием бывших сослуживцев ее сына могут продолжаться весь декабрь и январь. Такие сроки озвучили в СК.


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