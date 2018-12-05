Генпрокурор Беларуси: Некоторые чиновники потеряли инстинкт самосохранения 11 5.12.2018, 19:06

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Александр Конюк признался, что в сфере экономических отношений коррупция только растет.

В Беларуси некоторые чиновники не только забыли о моральных нормах, но и потеряли инстинкт самосохранения. Такое заявление на внеочередном заседании Могилёвского облисполкома сделал генпрокурор Александр Конюк. Он предостерёг собравшихся о недопустимости коррупции. Как раз вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления и было посвящено мероприятие. Вместе с Конюком на него приехали из столицы глава администрации Лукашенко Наталья Качанова и председатель КГБ Валерий Вакульчик.

В своей речи генпрокурор отметил, что не все руководители в регионах правильно понимают требования Александра Лукашенко по борьбе с коррупцией. В результате некоторые сами становятся коррупционерами, другие не принимают должных мер по недопущению коррупции. А она, говорит Александр Канюк, растёт в сфере экономических отношений, при проведении тех же закупок. А это приводит к неэффективному, неэкономному использованию бюджетных денежных средств.

"Установлены факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки поступивших предложений, — цитирует слова Конюка пресс-служба Генпрокуратуры. — При этом значительная часть таких нарушений связана с коррупционными и другими правонарушениями".

На заседании была озвучена ещё одна проблема — просроченная дебиторская задолженность у 563 предприятий региона. С начала 2018 года она увеличилась на 19%. Александр Конюк видит причину такой ситуации в желании руководителей любыми способами разгрузить склады предприятий — отправляли товары в зарубежье без предоплаты. В результате возникли значительные потери, которые, возможно, этим директорам в будущем придётся компенсировать из собственного кармана, сказал генпрокурор.