закрыть
5 декабря 2018, среда, 20:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Генпрокурор Беларуси: Некоторые чиновники потеряли инстинкт самосохранения

11
  • 5.12.2018, 19:06
  • 2,244

Александр Конюк признался, что в сфере экономических отношений коррупция только растет.

В Беларуси некоторые чиновники не только забыли о моральных нормах, но и потеряли инстинкт самосохранения. Такое заявление на внеочередном заседании Могилёвского облисполкома сделал генпрокурор Александр Конюк. Он предостерёг собравшихся о недопустимости коррупции. Как раз вопросам борьбы с коррупцией в органах местного управления и было посвящено мероприятие. Вместе с Конюком на него приехали из столицы глава администрации Лукашенко Наталья Качанова и председатель КГБ Валерий Вакульчик.

В своей речи генпрокурор отметил, что не все руководители в регионах правильно понимают требования Александра Лукашенко по борьбе с коррупцией. В результате некоторые сами становятся коррупционерами, другие не принимают должных мер по недопущению коррупции. А она, говорит Александр Канюк, растёт в сфере экономических отношений, при проведении тех же закупок. А это приводит к неэффективному, неэкономному использованию бюджетных денежных средств.

"Установлены факты необоснованного ограничения доступа к участию в процедурах закупок, манипулирования конкурсными документами, необъективной оценки поступивших предложений, — цитирует слова Конюка пресс-служба Генпрокуратуры. — При этом значительная часть таких нарушений связана с коррупционными и другими правонарушениями".

На заседании была озвучена ещё одна проблема — просроченная дебиторская задолженность у 563 предприятий региона. С начала 2018 года она увеличилась на 19%. Александр Конюк видит причину такой ситуации в желании руководителей любыми способами разгрузить склады предприятий — отправляли товары в зарубежье без предоплаты. В результате возникли значительные потери, которые, возможно, этим директорам в будущем придётся компенсировать из собственного кармана, сказал генпрокурор.


популярное за неделю

Мнение

Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Белорусские чиновники сыплются на мелочах
Белорусские чиновники сыплются на мелочах Ирина Халип