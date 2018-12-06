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Китай отвернулся от России

  • Екатерина Трофимова, «Ридус»
  • 6.12.2018, 14:53
  • 6,793

РФ выглядит как экономический карлик с ядерным арсеналом.

Надежды российских властей найти в Китае замену убегающим западным капиталам оказались тщетными. Китайские инвесторы выводят свои деньги так же, как и все остальные. В определенной степени это, конечно, следствие санкций, которые сделали «токсичными» российские активы. Но не только внешние ограничительные меры виноваты в экономической слабости страны.

По данным ЦБ, за январь-июнь 2018 года китайские инвесторы забрали из России 1,005 млрд долларов, а общий объем их вложений упал до 3,184 млрд долларов (на 24%). Причем, почти все эти деньги — 92% суммы (921 млн долларов) — бизнес вывел напрямую из капитала российских компаний.

Между тем, в целом Китай активно наращивает инвестиции за рубеж: по данным Минкоммерции, за январь-июль китайские компании вложили 65 млрд долларов в 4 тысячи иностранных предприятий в 152 странах и регионах мира, что на 14% больше показателя за прошлый год.

Все закономерно

Деньги выводит частный бизнес, который подчиняется одинаковой логике по всей планете: он просто ищет, где лучше соотношение риска и доходности. Россия с этой точки зрения сейчас — гиблое место. И китайцы ничем не отличаются от других западных, да и российских инвесторов, которые внимательно следят за тем, что происходит в российской экономике. А она уже длительный период времени находится в состоянии стагнации.

«Поэтому рассчитывать на то, что здесь будет какой-то бум, не приходится, а деньги они считать умеют очень хорошо. Есть другие рынки, в том числе развивающиеся, которые растут более быстрыми темпами. Поэтому выбор не в пользу России», — поясняет вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский.

Высокие цены на нефть не помогают росту экономики, потому что львиная доля дополнительных нефтедолларов скупается в казну и не доходит до реального сектора, они не усваиваются экономикой. Внутренний спрос тоже не растет из-за падения реально располагаемых доходов населения. В немалой степени этому способствует политика властей, которые повышают налоги и всеми силами стараются обелить серый сектор экономики. Теоретически, конечно, там надо наводить порядок. Но бизнес сидит в тени не от хорошей жизни. В результате все возрастающего давления такие компании просто закрываются, потому что в легальном поле при той фискальной нагрузке, которая есть сейчас, они жить не могут.

И возникает резонный вопрос: зачем китайским инвесторам идти в Россию? Им интересен именно внутренний спрос, чтобы что-то создавать и продавать внутри страны. А для того, чтобы что-то продавать вовне, бизнес нужно делать в Китае, где есть вся необходимая инфраструктура, особые экономические зоны, налоговые льготы и т. д. У нас такого бизнес-климата нет. Равно как и нет таких связей с иностранными инвесторами и банками, которые могут предоставить кредиты на выгодных условиях.

«Здесь уже вступают в силу санкционные риски, которые ограничивают ликвидность всего, что есть в России. Поэтому уходят, и не только китайцы. Китайцы здесь не лучше и не хуже других», — констатирует аналитик ФК «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

В целом бегство китайских инвесторов не критично, поскольку их вложения не так уж велики. В общей структуре иностранных инвестиций в РФ на Китай приходится меньше 1%.

«Это просто символизирует, что поворот на восток не удался. Была надежда, что китайцы начнут кредитовать российскую экономику, что наши предприятия смогут брать кредиты в китайских юанях. Этого тоже не происходит. Более того, китайские банки сейчас соблюдают американские санкции и не открывают счета российским предприятиям», — говорит Вязовский.

Тактический союз

Рассчитывать на китайские деньги можно только на уровне межгосударственных отношений, привлекая инвестиции от правительства КНР в те отрасли, которые ему интересны, считают эксперты. В первую очередь, это добыча и первичная переработка сырья. Производство конечных продуктов на российской территории Китаю не нужно.

«Я по своему опыту знаю, что китайцы очень хотят инвестировать в какие-то крупные месторождения золота. Но они хотят возить золотоносную руду, чтобы загрузить свою обрабатывающую промышленность», — отмечает Вязовский.

Еще один перспективный сектор — инфраструктурные проекты. Особенно создание транспортных коридоров, чтобы китайские товары продавать в Россию, а еще лучше — довозить их до Европы.

По словам Голубовского, сухопутные коридоры в Европу очень важны для Китая с точки зрения не только торговли, но и государственной безопасности, поскольку морские пути он рассматривает как будущий театр военных действий.

«Он строит авианосный флот и будет конфликтовать с Америкой», — уверен эксперт.

Сейчас у России и Китая есть общий стратегический противник — США, и теоретически это может стать основой для хорошей сделки: они нам денег, мы — территорию для прокладки китайских коридоров в Европу. И со стороны Пекина такой интерес был, отмечает аналитик. Более того, даже военное ведомство КНР намекало, что готово заключить военно-политические договоры, то есть не просто какое-то межгосударственное добрососедство наладить, а юридически обязывающий оборонный союз.

«Но этот интерес не получил поддержки в России, и сейчас угас. После чего и начались очень неприятные вещи со счетами российских компаний в Китае. Потому что китайцы решили: зачем брать на себя финансовые риски и конфликтовать с американцами, если все равно от этих русских нет никакого толку», — рассуждает Голубовский.

Экономический карлик с ядерным арсеналом

По словам Вязовского, китайские инвестиции обычно приходят вместе с политическим влиянием: китайцы хотят иметь возможность лоббировать какие-то политические решения, но в России этого пока не происходит. Отношения между странами лишь охлаждаются, и будут охлаждаться дальше, если не будет какой-то геополитической инициативы с российской стороны, прогнозируют эксперты.

Суть в том, готова ли Россия открыться и стать младшим партнером Китая, поскольку говорить о равноправии сторон в данном случае не приходится, считает Голубовский. Население одной китайской провинции равно населению всей России. Напротив Благовещенска полвека назад была какая-то затхлая деревня, а сейчас там небоскребы. Благовещенск же ничуть не изменился. Поэтому равноправными РФ и КНР могут быть только в части стратегических ядерных вооружений, но в экономике Россия — карлик рядом с Китаем.

«Это надо понимать и признавать. Поэтому надо прийти и сказать: Да, мы карлики. Но мы — карлики полезные. Во-первых, потому что мы богаты ресурсами. Во-вторых, мы очень хорошо вооружены, и сами эти богатства защищаем. И, в-третьих, мы прикроем тыл, если у вас будут какие-то проблемы на восточном направлении. Потому что для Китая будущий театр военных действий — это Тихий океан. И он реально готовится к войне, это все очень серьезно», — утверждает эксперт.

Дружба с Китаем маловероятна, добавляет он. Китай, на самом деле, не дружит ни с одной страной мира. Но какое-то тактическое партнерство возможно и необходимо. Сейчас у Китая серьезные противоречия с США, но если они их уладят, у России могут быть большие проблемы. И пока не поздно, надо предпринимать какие-то шаги в этом направлении.

Екатерина Трофимова, «Ридус»


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