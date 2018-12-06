Лукашенко: Генеральным секретарем ОДКБ будет белорус 12 6.12.2018, 19:22

3,614

При этом пресс-секретарь Пашиняна опроверг заявление Лукашенко о передаче поста генсека ОДКБ Беларуси.

Александр Лукашенко в кратком интервью журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ, передает БелТА.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — заявил Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, Александр Лукашенко сообщил, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель.

Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Арман Егоян опроверг агентству «Новости-Армения» заявление Лукашенко.

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», - сказал Егоян.