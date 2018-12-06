закрыть
6 декабря 2018, четверг, 22:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Лукашенко: Генеральным секретарем ОДКБ будет белорус

12
  • 6.12.2018, 19:22
  • 3,614

При этом пресс-секретарь Пашиняна опроверг заявление Лукашенко о передаче поста генсека ОДКБ Беларуси.

Александр Лукашенко в кратком интервью журналистам на полях саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге заявил, что фактически удалось решить проблему назначения генерального секретаря ОДКБ, передает БелТА.

«Мы неожиданно чуть ли не провели заседание ОДКБ. И в принципе решили проблему назначения генерального секретаря», — заявил Лукашенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, Александр Лукашенко сообщил, что генеральным секретарем ОДКБ будет назначен белорусский представитель.

Пресс-секретарь и.о. премьер-министра Никола Пашиняна Арман Егоян опроверг агентству «Новости-Армения» заявление Лукашенко.

«Как известно, заседания ОДКБ не было. Позиция Армении в этом вопросе не претерпела никаких изменений», - сказал Егоян.


популярное за неделю

Мнение

Россия - подопытный кролик Китая
Россия - подопытный кролик Китая Лилия Шевцова
Мышеловка на грани хлопка
Мышеловка на грани хлопка Александр Обухович
Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович