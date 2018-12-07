Видеохит: В Аргентине собака стала футбольным вратарем
- 7.12.2018, 12:30
Пес защитил ворота одной из команд.
В Аргентине собака стала футбольным вратарем. Во время матча внезапно выскочивший на поле пес помешал мячу влететь в ворота одной из команд, сообщает vokrugsveta.ua.
Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил.
Ataja mejor que arqueros profesionales jajaja ! #BuenMartes pic.twitter.com/pxDX7s4MJl— Pasión Fútbol (@PasionFutbol860) 4 декабря 2018 г.