Видеохит: В Аргентине собака стала футбольным вратарем 7.12.2018, 12:30

Пес защитил ворота одной из команд.

В Аргентине собака стала футбольным вратарем. Во время матча внезапно выскочивший на поле пес помешал мячу влететь в ворота одной из команд, сообщает vokrugsveta.ua.

Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил.