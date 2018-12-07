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Видеохит: В Аргентине собака стала футбольным вратарем

  • 7.12.2018, 12:30

Пес защитил ворота одной из команд.

В Аргентине собака стала футбольным вратарем. Во время матча внезапно выскочивший на поле пес помешал мячу влететь в ворота одной из команд, сообщает vokrugsveta.ua.

Впрочем, гол все равно не был бы засчитан, так как судья еще до героического сейва собаки зафиксировал нарушение правил.


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