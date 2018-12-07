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Песков опроверг слова Лукашенко о генсеке ОДКБ

  • 7.12.2018, 14:42

Диктатор поспешил и людей насмешил.

Лидеры стран ОДКБ пока не решили вопрос о кандидатуре нового генерального секретаря Организации. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что этот пост займет представитель Беларуси, сообщает ТАСС.

«Нет, вопрос не решился», — сказал представитель Кремля. Он добавил, что эта тема затрагивалась лидерами стран — участниц организации в Санкт-Петербурге в четверг, где прошли саммиты ЕАЭС и СНГ.

По словам Пескова, Лукашенко инициативно затронул этот вопрос на саммите ЕАЭС, хотя он и не входил в повестку дня. «Это вполне нормальная практика: любой глава государства может затрагивать вопросы, которые он считает нужным», — заметил представитель Кремля. Однако, по его словам, на тот момент за столом переговоров присутствовали не все лидеры стран ОДКБ. Разговор с ними на эту тему был продолжен позже на саммите СНГ.

«Работа будет продолжена», — резюмировал Песков.

О том, что вопрос с кандидатурой генсека ОДКБ остается открытым, накануне сообщили и в Ереване.

Напомним, Лукашенко в четверг, после заседания Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, заявил, что сторонам удалось прийти к консенсусу по данному вопросу и новым генсеком станет представитель Беларуси.


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