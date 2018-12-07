Названы самые посещаемые города мира 2 7.12.2018, 15:38

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Всего эксперты исследовали 600 городов.

Аналитики Euromonitor опубликовали список из ста самых посещаемых городов мира, причём в первой десятке шесть позиций заняли азиатские города, пишет tio.by.

Итак, в топ-10 попали Гонконг, Бангкок, Лондон, Макао, Сингапур, Париж, Дубай, Нью-Йорк, Куала-Лумпур и Шэньчжэнь.

Всего эксперты исследовали 600 городов, а при составлении сотни самых популярных учитывалось количество зарубежных туристов, которые провели в городе не меньше суток независимо от цели визита.

Из статистики исключили местных туристов, работников, перемещающихся по службе, а также студентов, находящихся на территории страны больше года. В Европе самыми посещаемыми городами стали Стамбул, Рим, Анталья, Прага, Амстердам, Барселона, Милан и Вена.