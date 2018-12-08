Анджей Здан-Михайлович: У Британии есть великое прошлое, а у Беларуси - великое будущее 8.12.2018, 12:12

Анджей с учениками и педагогами гимназии №1

Фото: gs.by

Внук управляющего имением графа Пусловского побывал в Слониме.

Старший инструктор американской компании информационных технологий EPAM Systems, которая является крупнейшим в мире производителем программного обеспечения, Анджей Здан-Михайлович посетил слонимскую гимназию №1 в прошедшую субботу, 1 декабря.

Энди вместе со своей коллегой Натальей Седуновой, ведущим специалистом EPAM Systems, автором четырех комплектов учебников для начальной школы по английскому языку Magic Box, провели для учеников 8-11-х классов гимназии мастер-классы по развитию коммуникативных навыков.

Гости отметили высокий уровень владения иностранным языком у учеников гимназии и высокий уровень мастерства педагогов учреждения. В ходе беседы выяснилось, что гражданин Великобритании имеет непосредственное отношение к Слонимщине: дедушка Анджея был другом графа Владислава Пусловского (сына Войтеха Пусловского), а также вел его дела, так как долгие годы был управляющим его усадьбой в урочище Гутка.

Корреспондент «Газеты Слонимской» побеседовала с Анджеем Здан-Михайловичем.

Фото: gs.by

«Мой дед продавал земли Пусловских местным жителям»

— Расскажите, пожалуйста, что Вас связывает с Беларусью?

— История моей семьи тесно связана с Беларусью, со Слонимщиной в частности. Мой отец Януш родился в урочище Гутка Слонимского района 19 октября 1923 года. А мой дедушка Станислав Здан-Михайлович появился на свет недалеко от Каунаса в 1885 году. Вот он и был управляющим усадьбой Владислава Пусловского.

Тесные узы дружбы связывали моего дедушку с графом. Я расскажу вам немного из истории моей семьи. Дедушка учился в Санкт-Петербурге в 1905 году. Из-за своих взглядов и деятельности, направленной против царской России, его сослали в Сибирь. Но он сбежал оттуда. Семья приняла решение отправить его учиться в Австрию, в Вену, в 1914 году. И в этом же году дедушку бросили в тюрьму из-за того, что он являлся гражданином Русской империи. В 1917 году он сражался в рядах армии Пилсудского за независимость. И уже в 1919 году дед принимал участие в польско-русской войне.

В центре — дедушка Энди — Станислав, отец Энди — справа, с велосипедом

Фото: gs.by

— А как он попал в Слоним?

— Граф Пусловский пригласил моего дедушку Станислава, как своего друга, заняться делами усадьбы. Он доверил ему управление. После Слонима дедушку пригласили на такую же должность в Завишье, недалеко от Пинска. Стоит отметить, здесь он продавал земли Пусловского местному населению. Причем по довольно низкой цене.

Дед давал возможность дешево купить скот и землю. Когда я спустя годы приехал в Беларусь, чтобы увидеть своими глазами малую родину своего отца и деда, то встретил пожилого человека, которому было далеко за 90 лет. Он еще помнит те давние времена.

Предаваясь воспоминаниям, старик вспомнил былые времена и сказал мне примерно вот так: «Это было лучшее время в моей жизни, когда Ваш дедушка был управляющим. Самые счастливые моменты — это когда я получил разрешение на владение своей землей, а также когда работал на графа Пусловского. А худшее время настало, когда пришла Красная Армия и началась коллективизация».

Поскольку наступило суровое время, дедушка вынужден был покинуть территорию Беларуси и направиться в Вильнюс. Именно там отец пошел в школу. Благодаря связям дедушки в литовском правительстве, в 1939 году он получил должность главного бухгалтера в городском совете, или мэрии, Вильнюса. И за неделю до немецкого вторжения мой папа, дедушка и моя тетя «получили билет» в одну сторону, в Сибирь, куда их сослали. У семьи забрали все имущество, деньги со счетов, земли. В одно мгновение они стали нищими. И потом уже началась война.

Сын родного брата Иена, брат Иен, сын Энди Адам и Игорь из г. Лиды (его дедушка служил на усадьбе)

Фото: gs.by

Сталин позволил полякам, которые находились в ссылке, создать свою армию, с британской формой, погонами. Около 100 тысяч людей, включая детей, женщин, якобы военнослужащих, выехали из Сибири. Потом этих детей разослали по всему свету по приютам. Они оказались кто где: в Индии, Австралии, Канаде, Африке. В составе британской армии мой отец участвовал в борьбе с фашистами на севере Африки и в Италии. И в конце войны эти люди уже не смогли вернуться к себе на родину в Польшу.

Более 90% остались в Великобритании. Мой отец пустил свои корни в Англии, женившись на представительнице шотландского клана Джонсонов, вот поэтому я сегодня продемонстрировал килт этого рода для учеников гимназии №1. Я родился в Британии, в Ноттингеме, это Центральные графства. Там проживает много выходцев из Польши. У нас довольно большая семья, у меня есть две старшие сестры — Яна и Кристина и брат Иен. Яна и Иен живут в Англии, Кристина во Франции.

Стоит отметить, что мы часто переезжали и жили в разных частях Британии, и даже в Северной Ирландии. Лично я прожил более 30 лет в Лондоне.

Канадская сосна, посаженная дедушкой Энди. Теперь на территории усадьбы — детский лагерь «Исса»

Фото: gs.by

«С белорусами проще вести бизнес, чем с россиянами и украинцами»

— Когда Вы впервые увидели Беларусь, какие она оставила у Вас впечатления?

— Впервые я приехал в Беларусь в 2005 году по вопросам бизнеса. Я сравнивал вашу страну с Польшей, Украиной и Россией. Здесь, в Беларуси, люди всегда были более честными и уважительными. На мой взгляд, с белорусами гораздо проще вести бизнес, чем с россиянами и украинцами.

— Менялось ли Ваше мнение о нашей стране по мере ее посещения? Вы ведь несколько раз были в Беларуси.

— Я не поменял свое мнение о вашей стране, потому что оно всегда было позитивным. На данный момент я стараюсь лучше узнать Беларусь, научиться чему-нибудь новому. Мне интересно изучать ваше общество, прислушиваться к тому, о чем люди думают. Я собираюсь писать книгу о белорусском менталитете. В моей копилке уже есть одна книга об Албании, я провел там 6 лет жизни. В английской версии ее название звучит примерно как «Путеводитель по Албании для ксенофобов». В книге присутствует огромная доля юмора и иронии. Сейчас я пишу нечто подобное и про Беларусь.

К примеру, меня поражает тот факт, что, когда нет движения на дорогах и горит красный сигнал светофора, вы все равно переходите дорогу, не дожидаясь зеленого света. Такое чувство, что люди сами себя хотят убить. Или, например, меня забавляют некоторые вещи в вашей национальной кухне: почему готовят курицу так: сначала снимают с нее кожицу, нарезают филе на мелкие кусочки, а потом фаршируют эту же кожицу этим же мясом. Спрашивается, зачем?! Почему сразу не съесть курицу целиком, и все?!

То есть в этой книге будет много таких смешных и непонятных для иностранцев моментов. Или, например, когда я говорю «доброе утро» незнакомцам, почему они смотрят на меня с недоумением, как будто я прошу руки у их дочери.

Анджей со слонимским школьником

Фото: gs.by

«Отношусь к своей родине как к семье»

— Вы много путешествуете, какая из посещенных Вами стран оставила наибольшее впечатление?

— Неизгладимое впечатление на меня произвела Албания, потому что я там был довольно продолжительное время. И мой сын Адам, который живет в Лондоне, также любит путешествовать. Он уже не раз побывал в Беларуси, в том числе в Слониме. И мой брат со своим сыном были здесь год назад. Мы хотели показать нашим сыновьям родину наших предков по отцовской линии.

— У нас говорят: «Чтоб любить Беларусь нашу милую, надо в разных местах побывать»… Как много стран Вы посетили и насколько сильно любите свою Родину? Много путешествуете, можно ли Вас считать гражданином мира?

— Я посетил более 40 стран мира, в некоторых жил подолгу. Говорю на семи языках: итальянском, испанском, албанском, немецком, польском, французском и немного русском. Я уехал из Англии в 2010 году и уже 8 лет путешествую. С 1994 года, благодаря своей работе, я побывал во многих странах.

К своей стране отношусь как к своей семье. То есть в ней могут присутствовать некоторые и не очень приятные моменты, но это надо принимать как должное, ведь это наша семья. Хочу отметить, что у Британии есть великое прошлое, а у Беларуси — великое будущее.

Cправка: Владислав Пусловский — один из богатейших бизнесменов в Беларуси в 1913 году. Владел земельными имениями в белорусских, украинских и польских губерниях, 10 винокуренными и спиртоочистительными заводами в Гродненской и Минской губерниях, шелкокрутильной фабрикой, лесопильным и стекольным заводом «Телеханы», железными рудниками «Хлевиска» в Польше. Владислав Пусловский был наследником одной из старейших суконных фабрик на территории Беларуси, которая сначала была расположена в имении Пески (в 1798-1838 годах), а потом была перенесена в Альбертин на Слонимщину.