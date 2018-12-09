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СМИ: Мэй перенесет голосование в парламенте по Brexit

  • 9.12.2018, 9:16
Тереза Мэй
Фото: AP

Премьер Британии отправится в Брюссель, чтобы договориться о сделке получше.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, как ожидается, отменит запланированное на вторник парламентское голосование по соглашению о выходе Великобритании из Евросоюза. Об этом сообщает The Sunday Times со ссылкой на министров и их советников, пишет РБК.

По словам собеседников издания, они ожидают, что в воскресенье, 9 декабря, Мэй объявит о переносе голосования. Предполагается, что парламент проголосует против соглашения, что может плохо сказать на будущем Мэй в кресле премьера.

Вместо этого Мэй отправится в Брюссель, чтобы в последний раз попытаться договориться c европейскими чиновниками по улучшению соглашения о Brexit. По сведения Times, министры предупредили премьера, что для удачного голосования в парламенте нужно добиться лучшего соглашения.

Тереза Мэй ранее настаивала, что соглашение, которого ей удалось достичь в переговорах в Брюсселем, является единственно возможным. В случае, если во время голосования будет рассматриваться существующие соглашение, многие министры могут подать в отставку знак протеста, отмечает The Times.

Существующее соглашение о Brexit предполагает выход Британии из европейского таможенного и рыболовного пространства, но только после переходного периода, на время которого британцам придется следовать правилам единого европейского рынка.


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