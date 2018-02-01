Редактора СМИ Союза поляков Беларуси солидарны с Charter97.org 1.02.2018, 15:59

Независимый портал всегда защищал права польской диаспоры в Беларуси.

Редактора СМИ, выпускаемые Союзом поляков Беларуси, приняли совместное заявление по поводу блокировки белорусскими властями доступа к порталу Сharter97.org, в котором они протестуют против очередной вспышки подавления свободы слова в Беларуси и солидарны с коллегами с портала «Хартия-97».

Ниже приведено содержание заявления Союза поляков Беларуси:

Гродно, 1 февраля 2018 г.

Заявление

Редактора СМИ Союза поляков Беларуси

Мы, редактора СМИ Союза поляков Беларуси - Инесса Тодрик-Писальник («Głos znad Niemna na uchodźstwie»), Ирена Валюсь («Magazyn Polski na uchodźstwie») и Анджей Писальник (portal Znadniemna.pl), с беспокойством наблюдаем очередной акт подавления свободы слова белорусскими властями.

24 января народ Беларуси, в том числе поляки, проживающие в Беларуси, потеряли возможность доступа к самымому популярному независимому онлайн-СМИ в этой стране - порталу Сharter97.org, доступ к которому был заблокирован белорусским правительством.

Редакция «Хартии-97», как и СМИ Союза поляков в Беларуси, в результате преследований со стороны правительства, вынуждена работать в изгнании на территории Польши, правительство которой помогает работе Сharter97.org. «Хартии-97» является самым популярным в Беларуси независимым источником информации о том, что происходит в Беларуси и за рубежом.

Изоляция белорусского общества от надежного источника информации, независимого от белорусских властей, является, на наш взгляд, главной целью блокирования доступа к сайту Сharter97.org.

Действующий в Беларуси в условиях непризнания государственными органами, Союз поляков в Беларуси и его СМИ, в своей истории подвергались жестокому и необоснованному вмешательству государственных органов в свою деятельность и пережили попытки белорусских властей прекратить деятельность.

В самые трудные моменты Союза поляков Беларуси портал Сharter97.org информировал белорусское общество и международное сообщество о преследовании белорусских властей в отношении Союза поляков Беларуси и СМИ Союза поляков Беларуси. Таким образом, «Хартия-97» способствовала тому, что преследуемый Союз поляков Беларуси позитивно оценивался тысячами читателей этого портала, а ситуация вокруг Союза поляков Беларуси воспринималась влиятельными международными организациями и институтами, которые часто в своих заявлениях и резолюциях обращались к белорусским властям за прекращением преследования польского национального меньшинства, проживающего в этой стране.

Именно благодаря информации о преследовании крупнейшей организации польского меньшинства, то есть Союза поляков Беларуси, распространяемой независимыми белорусскими СМИ, Союз поляков смог оставаться самой массовой и влиятельной организацией даже в условиях непризнания белорусскими властями.

Сегодня, когда белорусские власти предприняли еще одну попытку ограничить свободу выражения в Беларуси и изолировать белорусское общество от важного источника независимой информации, включая информацию о деятельности Союза поляков Беларуси, мы хотим выразить наш протест против блокирования доступа к «Хартии-97».

Выразить солидарность с редакцией сайта Charter97.org нас обязует долг признательности за неизменную солидарность с нами, а также инстинкт самосохранения, который говорит, что если сегодня мы пройдем мимо беды, которая происходит с другими, завтра, если с нами что-то произойдет - другие не станут на нашу защиту.

В связи с вышесказанным, мы призываем белорусские и международные организации оказать давление на белорусские власти, чтобы белорусские интернет-пользователи получили доступ к сайту Сharter97.org!

Инесс Тодрик-Писальник, «Głos znad Niemna na uchodźstwie»,

Ирена Валюсь, «Magazyn Polski na uchodźstwie»,

Анджей Писальник, Znadniemna.pl