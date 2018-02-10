«Блокировка «Хартии-97» стала настоящим шоком для белорусов» 7 10.02.2018, 19:58

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Международное сообщество должно усилить поддержку независимого сайта.

Об этом в письме в редакцию Charter97.org написал читатель из Витебска Алексей:

- Многие мои знакомые читают «Хартию-97» со дня запуска сайта. Скажу честно, их не устраивают остальные информационные порталы. Ведь сайт Charter97.org доступен для обычного белоруса. Каждый находит среди новостей что-то для себя. Хочу отметить, что мои знакомые выделяют исторические материалы, которые появляются на сайте. Мы часто их обсуждаем. Блокировка сайта стала настоящим шоком. Замечательно, что есть способы обхода блокировки и мы можем продолжать читать «Хартию-97».

На мой взгляд, в блокировке сайта Charter97.org есть российский след. Режим Путина хочет еще сильнее влиять на белорусов. Удар нанесен спланировано, на живой, популярнейший сайт. Белорусское телевидение практически никто не смотрит. Люди ищут альтернативу, которой являются независимые СМИ.

От всей души хочу пожелать редакции «Хартии-97», чтобы вас усиленно продолжало поддерживать международное сообщество. Нельзя допустить даже мысль о победе лукашистов! Сайт «Хартия-97» должен продолжать деятельность несмотря ни на что.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.