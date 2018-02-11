Лидеры БНК провели митинг в Светлогорске 5 11.02.2018, 20:18

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Около 100 человек собрались на митинг против комбината сульфатно-беленой целлюлозы в Светлогорске.

Около 100 человек приняли участие в митинге, который прошел возле торгового центра «Березки» в центре города, сообщает официальная группа БНК в «Фейсбуке».

На митинге выступили местные жители и активисты, представители экологических организаций, а также лидеры Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич и Евгений Афнагель.

Фото: facebook.com

Общее мнение всех участников акции: власти должны перестать относиться к своей стране и своему народу, как к людям третьего сорта и как к государству третьего мира. И продавать ради размещения вредного производства за бесценок нашу землю россиянам или китайцам.

Фото: facebook.com

Кроме этого, жителям Светлогорска раздали инструкции по обходу блокировку независимого сайта Charter97.org.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com