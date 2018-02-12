Я солидарна с «Хартией-97» Ивонка Сурвилла

12.02.2018, 9:37

Ивонка Сурвилла

Роль сайта в независимости Беларуси огромна.

Об этом заявила председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, комментируя блокировку Charter97.org в Беларуси:

- Я возмущена блокировкой «Хартии-97» в Беларуси, очень возмущена.

Это недопустимо, когда, с одной стороны, ведется игра на тему якобы «улучшения» правовой ситуации в Беларуси, а на самом деле эта ситуация только ухудшается.

Я выражаю солидарность с заблокированным сайтом и очень сожалею о том, что белорусы не имеют сейчас свободного доступа к «Хартии-97».

Если бы мы имели свободные медиа, если бы информация о нашей независимости и ее важности, о правах человека и обо всем важном, что происходит в мире, доходила до нашего народа – ситуация в Беларуси была бы совсем иной.

Так что роль сайта «Хартия-97» в независимости Беларуси огромна. Каждый свободный голос, каждое СМИ, которое говорит о том, что должен услышать белорусский народ, в данный момент являются самыми важными факторами для будущего Беларуси.

- Что бы вы хотели пожелать читателям «Хартии-97» в связи со 100-летним юбилеем восстановления нашей независимости?

- Хочется пожелать, чтобы Беларусь действительно стала белорусской. Чтобы мы достигли того, к чему еще только стремимся.

За эти 100 лет, по моему мнению, было достигнуто очень многое. Я горжусь вкладом нашего народа в независимость страны. Но осталось еще отстроить наш белорусский дом.

И вклад сайта «Хартия-97» в это, его роль в этом процессе – очень важны.

Поздравляю весь наш народ с праздником 100-летия объявления независимости БНР.

Хотелось бы, чтобы белорусский народ понял, до какой степени свобода, настоящая независимость и достойная жизнь могут изменить нашу страну. Беларусь в итоге должна стать нормальным европейским государством.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.