Евгений Афнагель: Во многих городах Беларуси такая же ситуация, как в Светлогорске 12.02.2018, 11:38

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Евгений Афнагель

На протяжении всего 2017 года была масса примеров того, как люди поднимались на стихийные протесты.

Около 100 человек пришли 11 февраля на встречу с лидерами Белорусского Национального Конгресса в Светлогорске. Главной темой были экологические проблемы в городе.

Последние месяцы в Светлогорске и окрестных деревнях стоит плохой запах от нового завода беленой целлюлозы, построенного китайской корпорацией. Люди жалуются на ухудшение состояния здоровья, удушье, тошноту и рвоту. Руководство завода и города уверяют граждан, что газы не вредны для здоровья, сообщает пресс-служба Белорусского Национального Конгресса.

Во время встречи, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель привел примеры успешной борьбы против незаконных строек и производств:

— Во многих населенных пунктах Беларуси — такая же ситуация, как и в Светлогорске. Китайцы строят аккумуляторный завод под Брестом, «Амкодор» размещает производство в Колодищах. Власти относятся к нашей стране как к государству третьего мира, раздавая землю сомнительным инвесторам ради сиюминутной выгоды.

На протяжении всего 2017 года была масса примеров того, как люди поднимались на стихийные протесты из-за планов построить какой-нибудь вредный завод, провести дорогу и так далее. И нередко удавалось остановить такие инициативы властей. Все зависело от того, насколько решительно мы готовы были бороться за свои права.

Получилось отменить ряд «уплотнительных» проектов в Минске, могилевчане совсем недавно добились отмены незаконной стройки. Если мы будем выходить на улицу, громко и последовательно протестовать и давить на власти, как делаем это здесь и сейчас, все у нас получится.

На акции выступили представители экологических организаций и специалисты, которые рассказали о том, какую опасность представляет завод беленой целлюлозы. Жителям Светлогорска также раздавали листовки с приглашением на празднование столетия Белорусской Народной Республики 25 марта в Минске и с информацией о способах обхода блокировки сайта «Хартия-97». Многие участники встречи подчеркивали, что это особенно актуально сейчас и благодарили журналистов за освещение местных проблем.