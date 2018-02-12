Гомельчане добиваются права провести шествие в поддержку «Хартии-97» 1 12.02.2018, 18:14

Леонид Судаленко собирается дойти с этим требованием до Верховного суда.

Гомельский горисполком рассмотрел заявку представителей независимого профсоюза РЭП в регионе Виктора Козлова и Леонида Судаленко о проведение уличного шествия и не дал на массовое мероприятие разрешение. Напомним, в Гомеле 17 февраля планировалось проведение уличного шествия с целью выражения протеста против блокировки министерством информации независимого Интернет - издания «Хартия-97», пишет «Гомельская весна».

Горисполком указал, что заявленное организаторами место проведения уличного шествия (пешеходная часть улицы Советская) не соответствует требованиям статьи 9 Закона «О массовых мероприятиях», имея ввиду, что по маршруту шествия расположено здание горисполкома. Кроме того, зампред горисполкома Виталий Атаманчук пояснил, что один из заявителей - Л. Судаленко в прошлом году привлекался к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, имея ввиду его участие в акции протеста тунеядцев 17 февраля 2017 года.

Из ответа Гомельского горисполкома о запрете уличного шествия. 12 февраля 2018г.

Правозащитник Леонид Судаленко, которому власть в прошлом году вынесла предупреждение за участие в уличном шествии и демонстрации считает, что власть по-прежнему берет на себя ответственность за нарушение конституционных прав граждан и заявляет, что будут обжаловать запрет в суде.

«У нас на руках имеется уникальный кейс, а именно, запрет на мирное собрание по причине того, что ранее я привлекался к ответственности за участие в мирном собрании. Абсурдность ситуации даже не в том, что подобное недоразумение прописано в белорусском законе, уникальность исходит из практики – на собрания в стране наложено фактическое табу, а если гражданин участвует в несанкционированной акции, его преследуют административными санкциями. А раз ранее привлекался, значит, не имеешь права и так по кругу», - комментирует ситуацию правозащитник.

Он также вспомнил недавнее заявление председателя Верховного суда Валентина Сукало о том, что белорусское правительство хочет сократить количество жалоб белорусских граждан в Комитете ООН по правам человека.

«Валентин Олегович! Мы в этом кейсе дойдем до Верховного суда и я обязательно запишусь к вам на прием. Думаю, нам есть о чем поговорить на волнующую вас тему, я знаю точно, как уменьшить поток жалоб из Беларуси в КПЧ ООН», - заявил Л. Судаленко.