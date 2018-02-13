«Бобруйский курьер»: Ребятки, снимите короны с ваших лысеющих голов 6 13.02.2018, 20:16

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Ещё с библейских времён известно: «запретный плод всегда сладок».

«Солнце ещё не взошло, а в стране дураков уже кипела работа».

А.Н. Толстой, «Приключения Буратино».

Недели три назад ближайшая челядь московского владыки-государя выразила своё неудовольствие от готовящегося к показу на территории России сатирического комикса, комедии-шаржа «Смерть Сталина», – о лихорадочной борьбе за власть в Кремле в марте 1953 года, сразу после смерти Сталина, почти 65 (!) лет назад.

(Видимо, опасались, что их «хозяин» на себя, любимого, и на своё ближайшее окружение намёки усмотрит. Или просто узреет там, на экране, самого себя, как в кривом зеркале. Отсутствие способности к самоиронии – это нездоровый, тревожный симптом… медицинский).

Хотя фильм этот прост и наивен, как комсомольская песня – откровенная комедия, без особых претензий, вовсе не претендующая на точную историческую реконструкцию тех событий. Гримасы, ужимки, беготня… Без всей этой шумихи, поднятой вокруг неё, прошла бы практически незамеченной, пишет Валерий Ступаченко в статье «Двойка по истории в стране дураков» в газете «Бобруйский курьер».

В общем – очередная вариация на эту тему в стиле известного «Красного монарха», фильма 1983 года.

«Смерть Сталина» просмотрели и «оценили» солидные члены общественного совета при Министерстве культуры РФ. Присутствовали мэтры современного российского «патриотического» кино и делегация депутатов госдумы…

Их совместный вердикт был безапелляционен – ложь, клевета, происки, провокация, фальсификация, грязь, оскорбление, гнусный пасквиль, и вообще – просто гадост…

Как тут по случаю не вспомнить, что председатель этого общественного совета, 54-летний бывший офицер, отставник, в 2014 году предложил на 10 лет запретить в России… изучение английского языка! На что он хотел этим намекнуть? На самоизоляцию его страны?

Но самое интересное, что всего лишь через два часа (!) после запрещающего вердикта этого «совета» министр культуры РФ распорядился пустить этот фильм в прокат поближе к лету, после окончания кампании по очередному назначению президента России, т.н. – «выборов» (см. выше, про «совпадения»).

И сразу же куда-то испарились все обвинения в грязи, оскорблении, клевете, провокации, и фальсификации… Летом, всё летом… После очередных выборов («назначения») президента РФ…

Потуги доморощенных российских цензоров – если что – смешны и комичны. Сейчас есть интернет и чертова уйма всевозможных сайтов, где отсмотреть можно абсолютно всё, что отснято со дня изобретения кинокамеры, с 13 февраля 1895 года…

И лично я нашёл в сети этого самого «Сталина» через три минуты. Не устроил перевод. Ещё минут через пять-семь нашёл другую копию, поприличней. Но до конца так и не дотерпел – минут, примерно, 20. Надоело убивать время. Ну не моё это всё – полтора часа гримас и ужимок в стиле Савелия Крамарова и Юрия Никулина. Кому тема эта интересна всерьёз – рекомендую «Хрусталёв, машину!» Алексея Германа-старшего.

Так в чём же тогда была суть этих запретительных телодвижений? Только ли «выборы»?

Может быть, в нынешней России всеми делами заправляют двоечники по истории, напрочь забывшие, какой нынче год на дворе, что существует интернет, навсегда оставшиеся – своими мозгами – в тех далёких и исключительно «киноплёночных» временах своей далёкой комсомольской юности 70-х?..

Как писал Марк Твен: «Он стал великаном в стране пигмеев – в других странах из людей такого калибра выходят полицейские и участковые следователи».

Почти одновременно очень похожим юмором повеселили свой народ и беларуские власти, которые (а вот мы такие! а вот можем!) неожиданно заблокировали самый известный независимый новостной сайт в Беларуси – «Хартия-97».

Почему «повеселили»? Да потому, что через пару дней все, кто читал «Хартию», так и продолжали её читать, – заходя на него с помощью других, «свободных» сайтов.

Более того, аудитория «Хартии» после этой дурацкой, нелепой затеи – увеличилась почти на треть, т.к. ещё с библейских времён известно: «запретный плод всегда сладок».

И, как результат – ныне у «Хартии» без малого треть миллиона посетителей в сутки! О такой бесплатной рекламе мечтают многие, и не только в системе СМИ. И стоит она, кстати, такая реклама, весьма приличных денег! Так что – «спасибо партии родной»…

Интернет в наше время творит чудеса. Даже те его пользователи, кто ещё недели три назад считались неисправимыми «чайниками», сейчас вполне грамотно могут рассказать и показать, как зайти на «Хартию», – «вот отсюда, вот так, и ещё вон оттуда».

Так что есть великий плюс: резко повысилась компьютерная грамотность беларусов! И – совершенно бесплатно! «Прошла зима, настало лето, – спасибо партии за это…»

Но обиду правящего «совхозно-советского» синклита тоже понять можно – ведь только за последние шесть лет аудитория ненавистной им «Хартии» увеличилась в 10 (!) раз! Могут ли такими цифрами похвастаться брехливые придворные СМИ, –печатные и электронные?

Правящий режим с оглушительным треском проиграл информационную войну, хотя денег на идеологическое обслуживание режима выделяется из казны немеряно… Десятки миллионов евро – каждый год…

И как итог – излюбленный и заигранный до дыр шлягер про «белорусское экономическое чудо» и «социально-ориентированное государство» вызывает ныне у беларусов в ответ лишь сплошной ненорматив… Идеологическую изжогу он вызывает.

Наивность нынешнего белорусского руководства потрясает – оно убеждено, что если, к примеру, в передовице «Совбелки» проскочит какое-нибудь «ценное указание», вся страна внимательно его изучит, возьмёт под козырёк, и сломя голову ринется исполнять, – точно, скрупулезно, и в обозначенный срок!

А «Хартия»? Да прихлопнуть, и будет нам тогда полное коррупционное счастье!..

Лучше бы перечитали Владимира Войновича, его бессмертного «Ивана Чонкина»: «Дела в нашем колхозе шли плохо… То есть не то что бы совсем плохо, можно даже сказать, что хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже».

А впрочем, они же двоечники по истории… Явные, неисправимые двоечники… Несмотря на все их звания, титулы, дипломы, регалии, награды (розданные друг другу)…

Фильм – запретить… Ить! Сайт заблокировать… Ать!

Ну надо же додуматься до такого! Канатчикова дача танцует, обнявшись с «нашими» Новинками…

Ребятки, снимите короны с ваших лысеющих голов и вернитесь уже на нашу грешную землю! Иные нынче времена! Иные…