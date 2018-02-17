Белорусы пересаживаются на дешевые автомобили 14 Сергей Варивода, «Ежедневник»

17.02.2018, 10:36

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Десять лет кризисов потрепали средний класс и средний ценовой сегмент легкового рынка Беларуси.

Официальная средняя по году ежемесячная заработная плата в Беларуси в 2008 и 2017 годах составляла чуть более эквивалента 400 долларов США. Однако предпочтения автолюбителей за десятилетие изменились кардинально.

По данным Национального статистического комитета Республики Беларусь (Белстат) в 2017-ом номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь составила 815,2 деноминированных рубля. В свою очередь, согласно данным Национального банка среднеарифметический курс белорусского рубля к доллару США в прошлом году составил 1,9324 рубля за доллар. Несложная операция дает среднегодовую зарплату белорусов в размере эквивалентном 422 долларам США.

А теперь вернемся к добрым старым докризисным временам. Десятилетие тому назад, в последнем предкризисном 2008 году номинальная начисленная среднемесячная заработная плата белоруса составляла 869 169 неденоминированных рубля, а среднегодовой курс – 2136,61 рублей за доллар. Опять-таки, нехитрый расчет напоминает нам, что в докризисной стране средний белорус получал примерно столько же, как и десятилетие спустя, если зарплату считать в долларах - $407.

За свои кровно заработанные белорусы десять лет назад приобрели и ввезли из-за границы 199,9 тысяч новых и подержанных легковых автомобиля. В оплату автомобильного импорта приобретено и вывезено из страны без малого 1,5 млрд. долларов.

В отсутствие данных Белстата за 2017 год совершенно корректную цифру прошлогоднего автомобильного импорта назвать пока нельзя. Но в этом и нет большой необходимости из-за существенной разницы в показателях сравниваемых лет. С небольшой долей погрешности можно утверждать, что ввоз легковых автомобилей в прошлом году составил около 55 тысяч новых и подержанных автомобилей, а в оплату импорта вывезено из страны около 700 млн. долларов, то есть в два раза меньше, чем в 2008 году, в деньгах и почти в четыре раза – в штуках.

На показатели ввоза влияет не только уровень доходов, процентные ставки и степень потребительского оптимизма, но и цена автомобиля. В эпоху «до Таможенного союза» она составила в среднем $7500 за ввезенный автомобиль, по итогам прошлого года средняя цена превысила $13 000.

Введение тарифных и нетарифных барьеров для ввоза легковых автомобилей из-за пределов Таможенного союза и даже между его участниками принципиально изменило конфигурацию рынка. Если в докризисном 2008 году импорт новых «легковушек» составлял всего около 13% общего ввоза, то за десятилетие рынок обрел цивилизованные черты. Импорт новых легковых автомобилей в 1,5 раза превысил ввоз «бэу».

Казалось бы, существенное увеличение доли продаж новых автомобилей свидетельствует о росте благосостояния белорусских семей. Однако, так ли это?

Череда перманентных кризисов в стране сделала белорусов более сдержанными в выборе дорогостоящих товаров. Можно бесконечно спорить о том, стал ли выбор прагматичным или белорусы банально обеднели и вынужденно покупают более дешевые, утилитарные автомобили, но факт есть факт.

Например, в 2008 году белорусы приобрели 853 флагманских внедорожника Volkswagen модели Touareg! Для сравнения, в 2017 году таких автомобилей дилерами марки в Беларуси продано всего 26.

Еще один индикатор статусного благополучия белорусов – Toyota Land Cruiser всех модификаций разошелся в 2008 году тиражом в 318 единиц, но в прошлом – 151 автомобиль. И это при всем при том, что рынок новых автомобилей вырос за десятилетие почти на 30%.

Я умышленно привел данные по внедорожникам, которые сложно причислить к сегменту «люкс». Это большие машины E и F-класса за относительно разумные деньги.

Десять лет кризисов потрепали средний класс и средний ценовой сегмент легкового рынка Беларуси.

Например, в том же сегменте премиальных SUV-E продажи не падают: у Ауди Q7 выросли с 76 до 117, BMW X5 и Х6 со 178 до 238, а марки Land Rover c 88 до 187.

В то же время, марка для среднего класса Toyota опустилась со второй строчки рейтинга продаж на восьмую с сокращением доли рынка в три раза, Mazda с четвертой на двенадцатую с падением доли в 9 раз, Mitsubishi с номера 9 переместились на 19-ю строчку, сократив свое присутствие по доле рынка в шесть раз. А некогда любимые средним классом марки Opel и Honda, присутствовавшие в топ-20, практически покинули рынок.

С другой стороны, доля рынка марки Renault за десять лет выросла практически до 30% (!) против совокупной доли Renault+Dacia в 5,57% в 2008 году.

Бюджетный сегмент легковых автомобилей наращивает свое присутствие на рынке новых легковых автомобилей. Топ-5 моделей-лидеров рынка 2017 года (VW Polo, Renault Sandero, Logan, Duster и Kaptur) принадлежат к бюджетному сегменту в своих классах и занимают более 41% общего рынка, на котором присутствуют более 250 моделей легковых автомобилей.

Спустя десятилетие самая популярная модель по-прежнему в портфеле у марки Volkswagen. С той лишь разницей, что в 2008 году абсолютным лидером рынка был седан среднего ценового сегмента Volkswagen Passat, а нынче - «бюджетник» Volkswagen Polo Sedan .

Безусловно, данные продаж отдельных марок являются и следствием изменения условий поставок легковых автомобилей в Беларусь. Сегодня «на коне» автодилеры, представляющие интересы производителей «российских иномарок». Но общая тенденция в пользу прагматичного выбора налицо.

Кто-то скажет, беднеем, кто-то ответит: становимся разумнее в выборе…

Сергей Варивода, «Ежедневник»