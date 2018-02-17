Чиновники рассказали, почему российский сахар дешевле белорусского 19 17.02.2018, 13:51

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Ссылаются на себестоимость.

Белгоспищепром считает, что российские производители сахара находятся в более выгодных условиях по сравнению с белорусскими. Об этом председатель концерна Александр Забелло рассказал Лукашенко на Слуцком сахарорафинадном комбинате.

Александр Забелло ссылается на более низкую стоимость сырья и газа.

- В себестоимости продукции 65,9% занимает сырье - свекла. По результатам прошлого года цена свеклы в России составила от 27 до 37 долларов за тонну - в зависимости от региона. У нас с учетом доставки – 43 доллар. В России сами хозяйства доставляют свеклу на заводы, - цитирует Забелло БелТА.

Также глава концерна сослался и разницу в стоимости газа, который российские предприятия получают по 80 долларов за тысячу кубометров, а белорусские – по 275. Наконец, по его информаций, один из крупных производителей не платит НДС.

Вместе с тем Забелло отметил и перепроизводство сахара в России. В сезоне 2017/18 будет получено более 6,2 млн. т сахара. В итоге сахарные холдинги скидывают цену и отдают продут за бесценок, чтобы не тратить деньги на его утилизацию.

Белгоспищепром стремится диверсифицировать экспорт сахара. В прошлом году он поставлялся в 16 стран, при этом доля российского рынка снизилась на 23 п.п. до 53,7%. Общий объем экспорт белорусского сахара составил 208 млн. долларов. Лукашенко высказал пожелание продвинуть белорусский сахар в Китай.