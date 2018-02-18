«Сегодня забастовка, завтра – налоговый бойкот» 12 18.02.2018, 10:47

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Фото: nn.by

Акция протеста таксистов – это только первый звонок.

Об этом заявил Charter97.org активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», таксист с 20-летним стажем Леонид Кулаков, комментируя забастовку перевозчиков службы «135»:

- Душой и сердцем я с этими ребятами. Жизнь у таксиста очень тяжелая. Но головой понимаю: этого мало. Забастовка – это очень хорошо как первый шаг. Но за первым должен быть и второй, и третий…

А то получается, что люди почитают о забастовке и скажут – «таксисты за свои шкурные интересы митинговать вышли».

У нас ведь каждый «знает»: таксист ничего не делает, «заламывает» цены и живет припеваючи. А на самом деле, чтобы заработать на жизнь, таксист «впахивает» по 12 часов семь дней в неделю. Поймите, что сейчас доля таксиста – это даже не работа. Это постоянная выплата дани – штрафов, налогов и поборов.

- Вы сами работали в такси. Какие налоги и поборы приходилось выплачивать?

- Знаете, я даже всех на смогу перечислить. Платить приходилось абсолютно за все. Сами налоги очень большие. В Фонд социальной защиты платить тоже надо. Два раза в год – страховка. Услуги «врача-механика» - с завидной регулярностью надо было оплачивать. Мы ведь себе не можем новые «Майбахи» позволить.

Отношения с ГАИ – это отдельный вопрос. Они умеют придраться к любой мелочи и составить протокол. Штрафы были одной из самых важных статей расходов. Когда меня уволили из службы такси и я начал работать «от борта», к ним еще добавились штрафы за стоянку. Они досаждали больше всего.

Ну, конечно же, техосмотр. Тоже серьезный удар по бюджету. А еще «новшества» разные от властей. Например, таксометр. Я за него отдал в свое время 400 долларов. А через два года пришлось нести его на завод и устанавливать новую программу. Это потянуло еще на 200 долларов. К тому же тарифы у таксистов не успевают расти вслед за долларом и расходами на содержание авто.

Да что толку перечислять? Вся система в стране построена на грабительском собирании налогов. Живет только верхушка, засевшая в Дроздах. Они, как оккупанты, выпускают оттуда сборщиков дани и «прочесывают» всех. Таксист ты или занимаешься чем-то другим – не имеет значения. Ты просто кормишь дармоедов из Дроздов. Все построено на примитивной системе «отжимания» дани. Власть Лукашенко рухнет без наших налогов.

- Вы сказали, что одной забастовки как метода борьбы мало и должны быть следующие шаги. Что вы имели в виду?

- Понимаете, рыба гниет с головы. Надо избавляться от никуда не годной правящей нами «головы», а не хвататься за «хвост». Мы потому не можем ничего заработать, что все люди вокруг обеднели. Сейчас белорус просто не может лишний раз позволить себе такси. И так повсюду. Общество разорено 23-летним правлением Лукашенко. «Голова» системы просто сгнила. А мы все думаем: что делать?

Да нечего тут думать. Сегодня вышли на забастовку, завтра – устроим налоговый бойкот, перестанем платить им дань. А послезавтра – выходим на Площадь. Все выходим. Это уже не страшно. За последние два года почти каждый совершил какой-то свой маленький протест. Кто-то не заплатил налог на «тунеядство», кто-то работает за границей и «посылает» эту власть, кто-то выходил на Марши рассерженных белорусов, кто-то обходит блокировку и читает «Хартию-97».

Каждый по опыту уже – матерый партизан. Боец ненасильственного сопротивления. Так неужели трудно объединиться? Ведь каждый по отдельности давно, и уже не раз, сказал власти «бойкот» и «баста». Показал «фигу в кармане». Мы же каждый день это делаем! Клянем их, ненавидим, нарушаем их правила, стараемся жить независимо от них. Ну ведь логично же – собраться вместе всем, кто тихо протестует по одиночке, и выйти разом на Площадь. Свои права нужно отстаивать.